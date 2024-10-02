Росіяни обстріляли пункт пропуску на кордоні з Румунією: він призупинив роботу

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. У ніч проти 2 жовтня ворог вдарив по Одещині. Ціллю була, зокрема, прикордонна інфраструктура.

Вночі проти 2 жовтня Росія атакувала Одеську область. Там тимчасово призупинили пропускні операції через КПП "Орлівка".

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В Одеській ОВА наголосили, що росіяни умисно обстріляли пункт пропуску, ускладнюючи перетин кордону для звичайних людей. Там підкреслили, що це терор проти цивільного населення.

Невдовзі робота відноситься

Станом на 9 ранку 2 жовтня в пункті пропуску "Орлівка" здійснюють заходи щодо стабілізації функціонування після нічної атаки ворога.

Пропускні операції тимчасово призупинено до 11:00 години того ж дня.

Просимо при плануванні поїздки враховувати зазначені обставини,

– закликали в Одеській митниці.

Про відновлення пропускних операцій в цьому пункті пропуску повідомлять додатково. Двоє чоловіків, водії вантажівок, отримали поранення. Один із них — громадянин Туреччини.

Росія вночі проти 2 жовтня атакувала Україну з повітря ударними дронами-камікадзе типу "Шахед". По значній частині цілей відпрацювали сили протиповітряної оборони.

Зокрема, приблизно опівночі повідомили, що російські дрони атакували об'єкт критичної інфраструктури у Сумській області. Жителі трьох громад опинились без світла.