На Вінниччині впали уламки російського "Шахеда": що відомо про пошкодження

Росія продовжує тероризувати Україну своїми дронами-камікадзе. Під час нещодавньої російської атаки наша ППО збила один з ворожих БпЛА над Вінницькою областю.

У ніч з 23 на 24 грудня Росія випустила у бік України дрони-камікадзе. Глава Тростянецької селищної ради Людмила Червонецька прокоментувала атаку "Шахедами" та поділилася кадрами з місця подій.

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Що відомо про наслідки атаки на Вінниччині

Червонецька заявила, що один ворожий дрон збили над Тростянецькою громадою.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України 14 ворожих об'єктів було знищено. Один з них ліквідовано на території нашої громади,

– заявила вона.

За її словами, жертв та постраждалих, на щастя, немає. Однак уламки "Шахеда" пошкодили будівлі. Пошкоджень зазнали господарські приміщення та житлові будинки. Глава Тростянецької селищної ради показала фото, на яких можна побачити вирву, вибите скло, зламані двері, понівечений дах.

Наслідки падіння уламків БпЛА на Вінниччині / Фото Людмили Червонецької

Червонецька повідомила, що на місці працюють відповідні комісії, профільні служби та відновлювальні бригади. За її словами, Тростянецька селищна рада 24 грудня ухвалила рішення щодо виділення коштів з резервного фонду на ліквідацію наслідків російської агресії. Також глава Тростянецької селищної ради подякувала українським захисникам.

Що відомо про нещодавню атаку "Шахедами"