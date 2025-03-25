На околицях столиці було зафіксовано 10 ворожих БпЛА: чи є руйнування

Росія постійно запускає ударні дрони по Україні. Зокрема, ударні БпЛА фіксували і на підступах до Києва.

Вночі проти 25 березня Росія атакувала Київ дронами-камікадзе. Про це пише 24 Канал із посиланням на КМВА.

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Працювала ППО

За добу 24 березня повітряну тривогу у столиці оголошувалася один раз. Вона тривала 2 години 27 хвилин. На підступах до Києва загроза зберігалася приблизно до 2 ночі 25 березня.

На околицях столиці було зафіксовано 10 ворожих БпЛА,

– мовиться в повідомленні.

Там також відзначили, що повітряні цілі знищені засобами протиповітряної оборони або локаційно втрачені. Ворожі цілі не досягли міста, тому постраждалих та руйнувань у межах Києва вдалося уникнути.

Водночас відомо, що Росія атакувала Київську область вночі 25 березня, спричинивши пожежу, яку ліквідували без жертв і потерпілих.

У Київській обласній військовій адміністрації додали, що в області працювала протиповітряна оборона. Влучанням в об’єкти критичної та житлової інфраструктури вдалося запобігти.