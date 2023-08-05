Росія запустила кілька груп дронів-камікадзе в бік України: куди прямують "Шахеди"
Джерело:Віталій Кім
Після масової ракетної атаки Росія продовжила тероризувати мирне населення України. Того ж дня, вже пізно ввечері, окупанти випустили ударні БпЛА.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що Росія запустила пізно ввечері 5 серпня ударні безпілотники. Про це він написав у соцмережах.
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Що відомо про атаку дронів
Кім заявив, що близько 9 дронів прямують через Миколаївську область. Після цього деякі моніторингові канали повідомляють, що кількість дронів, за приблизними підрахунками може сягати до 15 одиниць. Варто зауважити, що точна цифра наразі невідома.
Через дрони, які Іран постачає Росії, спочатку було оголошено тривогу на Миколаївщині та Херсонщині. Невдовзі "почервоніли" ще 2 області – Кіровоградська та Полтавська.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух ворожих дронів у північно-західному напрямку через Миколаївську область. За попередніми даними, країна-агресорка випустила 3 групи ударних безпілотників. Згодом у Повітряних силах ЗСУ заявили, що дрон противника було зафіксовано між Кропивницьким і Кременчуком. Крім цього наші захисники закликали українців не нехтувати своєю безпекою та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
За інформацією моніторингових телеграм-каналів, перед атакою росіяни могли розвідувати портову, військову, паливну та енергетичну інфраструктуру України.
Росія атакувала Україну під час саміту в Саудівській Аравії
- Поки у Джидді проходив присвячений українській формулі миру саміт, на який не запросили Росію, окупанти тероризували мирне населення нашої країни. Це почалося ввечері 5 серпня.
- Спочатку російські загарбники провели комбіновану атаку. Вони випустили крилаті ракети з території Росії та Білорусі.
- Росіяни застосували "Кинджали" та "Калібри". Володимир Зеленський повідомив, що загарбники били по "Мотор Січі" та Хмельниччині. За його словами, нашим захисникам вдалося збити частину ворожих цілей. Лідер подякував їм за це.
- Також український президент заявив, що окупанти вдарили по Харківщині. Росіяни поцілили керованою бомбою по Центру переливання крові. На жаль, є загиблі та поранені.
- Окрім цього цієї доби росіяни завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. Попередньо, в обласному центрі немає постраждалих.