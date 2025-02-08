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24 Канал Новини України Росія знову атакує Україну ударними БпЛА: які області під загрозою удару
8 лютого, 21:21
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Росія знову атакує Україну ударними БпЛА: які області під загрозою удару

Софія Рожик

Російська армія увечері 8 лютого знову запустила по мирних містах України ударні безпілотники. Повітряна тривога лунає у низці областей.

Якщо у вашому регіоні існує загроза, перебувайте в укриттях! 24 Канал слідкує, де рухаються ворожі БпЛА.

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Де рухаються ворожі БпЛА

 

22:25, 08 лютого

Де оголошено повітряну тривогу

22:19, 08 лютого

Рух ударних БпЛА:

  • в південній та східній частині Харківщини, курс західний,
  • в північній частині Житомирщини, курс західний,
  • з Сумщини, курсом на Чернігівщину,
  • в східній частині Дніпропетровщини, курс південно-західний,
  • на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс південний.

Також зафіксовані пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщину.

21:48, 08 лютого

БпЛА в східній частині Харківщини, курс західний.

21:43, 08 лютого

БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину.

21:25, 08 лютого

  • БпЛА курсом на Вишгород,
  • в північній частині Київщини, курс західний,
  • в східній частині Київщини, курс західний/південно-західний.
20:28, 08 лютого

  • БпЛА в західній частині Сумщини, курс західний.
  • БпЛА в східній та центральній частинах Чернігівщини, курс західний/південно-західний.
19:49, 08 лютого

БпЛА в північній частині Сумщини, курс західний.

19:48, 08 лютого

Чернігівська область – загроза ударних БпЛА.

19:42, 08 лютого

Увага! Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА!
– Повітряні сили.