Росія знову атакує Україну ударними БпЛА: які області під загрозою удару

Російська армія увечері 8 лютого знову запустила по мирних містах України ударні безпілотники. Повітряна тривога лунає у низці областей.

Якщо у вашому регіоні існує загроза, перебувайте в укриттях! 24 Канал слідкує, де рухаються ворожі БпЛА.

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Де рухаються ворожі БпЛА