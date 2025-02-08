Росія знову атакує Україну ударними БпЛА: які області під загрозою удару
Російська армія увечері 8 лютого знову запустила по мирних містах України ударні безпілотники. Повітряна тривога лунає у низці областей.
Якщо у вашому регіоні існує загроза, перебувайте в укриттях! 24 Канал слідкує, де рухаються ворожі БпЛА.
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Де рухаються ворожі БпЛА
Рух ударних БпЛА: Також зафіксовані пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщину. БпЛА в східній частині Харківщини, курс західний. БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину. БпЛА в північній частині Сумщини, курс західний. Чернігівська область – загроза ударних БпЛА. Увага! Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА!
Де оголошено повітряну тривогу
– Повітряні сили.
Рух ударних БпЛА:
Також зафіксовані пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщину.
БпЛА в східній частині Харківщини, курс західний.
БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину.
БпЛА в північній частині Сумщини, курс західний.
Чернігівська область – загроза ударних БпЛА.
Увага! Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА!