Можливий пуск дронів-камікадзе, – Гуменюк про нову загрозу ворожої атаки
Після масованої атаки 14 січня окупанти можуть підготувати новий напад на Україну. Цього разу дронами-камікадзе, яких у ворогів чимало.
Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в прямому ефірі телеканалу "Рада". За її словами, розвідувальні дії або атака безпілотниками може відбутися уже сьогодні.
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Чи готуватися до нового нападу дронами
Речниця зазначила, що російські ракетоносії й надалі перебувають у Чорному морі, тому розслаблятися не варто. Крім того, в окупантів є достатньо безпілотників типу Shahed-136.
Вони можуть активізувати за допомогою них свою розвідку або ж атакувати територію Україну. Статися це може навіть сьогодні.
Поривчастий вітер є для них (ворогів – 24 Канал) певною перешкодою. Тому вони не використовували їх (дрони – 24 Канал) під час підвищеної штормової небезпеки й штормової погоди, коли був дуже сильний поривчастий вітер. Наразі погода трошки вщухла, і це може бути ознакою, що вони скористаються цим,
– пояснила Наталія Гуменюк.
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