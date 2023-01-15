Можливий пуск дронів-камікадзе, – Гуменюк про нову загрозу ворожої атаки

Після масованої атаки 14 січня окупанти можуть підготувати новий напад на Україну. Цього разу дронами-камікадзе, яких у ворогів чимало.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в прямому ефірі телеканалу "Рада". За її словами, розвідувальні дії або атака безпілотниками може відбутися уже сьогодні.

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Чи готуватися до нового нападу дронами

Речниця зазначила, що російські ракетоносії й надалі перебувають у Чорному морі, тому розслаблятися не варто. Крім того, в окупантів є достатньо безпілотників типу Shahed-136.

Вони можуть активізувати за допомогою них свою розвідку або ж атакувати територію Україну. Статися це може навіть сьогодні.

Поривчастий вітер є для них (ворогів – 24 Канал) певною перешкодою. Тому вони не використовували їх (дрони – 24 Канал) під час підвищеної штормової небезпеки й штормової погоди, коли був дуже сильний поривчастий вітер. Наразі погода трошки вщухла, і це може бути ознакою, що вони скористаються цим,

– пояснила Наталія Гуменюк.

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