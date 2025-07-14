Десятки БпЛА атакували вночі Київщину, виникли пожежі: у ОВА розповіли про наслідки

Вночі 14 липня ворог здійснив чергову атаку дронами на Київщину. У ОВА розповіли про наслідки обстрілів.

Постраждалих серед населення вдалося уникнути. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Київської ОВА Миколу Калашника.

Дивіться також Вночі ворог атакував Сумщину: 2 загиблих, серед постраждалих – 7-річна дитина

Які наслідки нічних обстрілів Київщини?

В ніч на 14 липня ворог знову атакував Київщину ударними дронами. В області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

Традиційно, ефективно відпрацювали цієї ночі наземні екіпажі перехоплювачів дронів з "Чистого неба". На рубежах Київської області було перехоплено десяток БпЛА ворога,

– зазначив Калашник.

Постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури також.

У Білоцерківському районі внаслідок атаки сталося загоряння господарчої споруди. Пожежа ліквідована.

У Фастівському районі пожежа була на у складських приміщеннях. Пошкоджено 6 вантажних авто та ангар.

Нагадаємо, вночі 14 липня Росія запустила 140 дронів і ракет, зокрема 90 "Шахедів". Українська ППО збила 61 дрон, а також знешкодила 47 дронів-імітаторів за допомогою РЕБ.