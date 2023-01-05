ЗМІ знайшли місце, де Росія тренує операторів ударних дронів

ЗМІ знайшли місце, де тренуються оператори іранських дронів-камікадзе. Відстань від полігону до кордона України становить близько 600 кілометрів.

Як виявилось, полігон розташований за 8 кілометрів на південний схід від державного центру безпілотної авіації російського міноборони. Він знаходиться у місті Коломна Московської області.

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Що відомо про місце, де Росія тренує операторів ударних дронів

Нещодавно розслідувачі встановили імена 4 осіб, які або безпосередньо запускають безпілотники, або це відбувається під їхнім керівництвом. Ці військові служать у 294 державному центрі безпілотної авіації Росії.

У 2019 році міноборони Росії показало фото армійських ігор "Соколине полювання", що проходили на полігоні в Коломні. Біля нього розташований великий полігон, який належав Коломенському вищому артилерійському училищу, і звідти також, ймовірно, запускають дрони-камікадзе.



Фото з армійських ігор "Соколине полювання" / міноборони Росії



Де розташований полігон / Скриншот



Полігон, де проходила армійська гра / Скриншот

Зазначається, що інструктори саме цього центру безпілотної авіації проходили навчання в Ірані. Отже, ймовірно, тренування операторів "Шахідів" відбувається на цьому полігоні.



Фото міноборони Росії з Коломни, де розташований полігон

Хто запускає дрони по Україні

Один із 13 членів російської команди ігрищ "Соколине полювання" Сєргєй Созінов,

Андрєй Стєповой. Йому 31 рік, капітан військово-повітряних сил Росії,

25 річний Глєб Півкін, який народився у Туркменістані та у 2009 році отримав російське громадянство,

25-річний Євгеній Глухов. Народився у Волгограді, а виріс у Москві.