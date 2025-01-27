Росіяни часто застосоювть приманки під час атак БпЛА, – Демченко

За час війни з Росією мобільні вогневі групи Державної прикордонної служби України знищили понад 300 безпілотників ударного та розвідувального типів. При цьому ворог активно застосовував приманки.

Приманки відволікають основні вогневі групи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

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Які приманки застосовує ворог під час атак БпЛА

"Можу зазначити, що мобільними вогневими групами Державної прикордонної служби за час війни збито більш ніж 300 БПЛА, які ворог запускав по нашій території – і ударного, і розвідувального типів. Переважно це, звісно, "Шахеди", і більшість із них були уражені протягом минулого року",

– зазначив Демченко.

За його словами, під час атак дронами Росія нерідко використовує приманки, щоб відволікти основні засоби ураження.

"По території по кордону із Білоруссю таких випадків значно менше. Більшість спроб заходу іде все ж таки з території Росії, зокрема йдеться про Сумський та Чернігівський напрямки. Активно ворог також запускає такі повітряні засоби ураження або відволікання і по Південному напрямку", – зауважив він.

Демченко зазначив, що протяжність кордону з Росією велика, і ворог шукає маршрути для запуску безпілотників, щоб вони могли проникати глибше на територію України. Водночас мобільні вогневі групи ДПСУ працюють максимально ефективно ліквідуючи такі повітряні загрози.

Нагадаємо, Росія запустила по Україні 104 безпілотники в ніч на 27 січня. Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів.