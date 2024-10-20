Тактика запуску "Шахедів" змінилась: що цього разу вигадали росіяни
Росія продовжує запускати по Україні ударні дрони. Водночас ворог вигадує нові стратегії використання ударних дронів.
Командир батальйону ударних безпілотників Юрій Федоренко розповів про те, що росіяни змінили тактику в запуску "Шахедів". За його словами, вони працюють на те, аби завдати найбільш ефективного удару.
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Ворогу важливі маршрути польотів
Військовий сказав, що вони змінили висотність прольоту і кількість самих дронів. Він також наголосив, що є також і інші моменти.
Федоренко пояснив, що росіяни намагаються зрозуміти, що буде ефективно, а що ні.
Плюс – для противника важливо розуміти маршрути прольоту,
– зазначив він.
Крім цього, командир батальйону ударних БпЛА звернувся до українців з проханням не викладати у соцмережі місця прильотів, адже так противник коригує свій вогонь. Федоренко підкреслив, що говорить про це як людина, яка напряму долучена до застосування різних безпілотників, які працюють глибоко на території Росії.