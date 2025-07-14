Федоров розповів, які технологічні рішення Україна застосовує у відповідь на атаки "Шахедів"
- Україна використовує дрони-перехоплювачі як відповідь на атаки російських дронів-камікадзе, що є ефективним рішенням і підлягає масштабуванню.
- Компанії, які розробляють ці рішення, також працюють над протидією іншим типам дронів і забезпеченням їх ефективності в складних погодних умовах.
Україна вже має технологічну відповідь на масовані атаки дронів-камікадзе Росії. Дрони-перехоплювачі чудово себе демонструють.
Це рішення масштабується. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Михайла Федорова в інтерв'ю РБК-Україна.
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Як себе демонструють українські дрони-перехоплювачі?
За його словами, наразі найдієвішим інструментом боротьби з масштабними обстрілами "Шахедів" є дрони-перехоплювачі.
Дрони-перехоплювачі – це наразі найбільш ефективна відповідь. Можу сказати тільки те, що сказав президент – рішення знайдене, воно масштабується, це робить не одна компанія. І тут нам зрозуміло, що робити далі,
– зазначив Федоров.
Він додав, що компанії, які вже реалізували ефективні технічні рішення для протидії "Шахедам", наразі розробляють способи протидії іншим типам дронів – зокрема реактивним – і працюють над тим, як забезпечити ефективність роботи у складних погодних умовах, зокрема за хмарного неба.
Нагадаємо, українські військові помітили на фронті новий російський дрон. Він схожий на "Шахед", але менших розмірів і з вантажопідйомністю до 15 кг вибухівки.