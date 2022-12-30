Ловці на "Шахідів": у ЗСУ показали, як воїни вистежують дрони-камікадзе

Росія продовжує атакувати Україну дронами-камікадзе, завдаючи ударів з різних напрямків. У ЗСУ показали, як знищують іранські "Шахіди".

У грудні після незначної перерви Росія відновила атаки "Шахідами", ймовірно, пристосувавши їх до погоди взимку. У Генштабі ЗСУ показали виїзд однієї з мобільних вогневих груп.

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ЗСУ збивали "Шахіди" з кулемета

На світлині, яку опублікував в пресслужбі Генштабу ЗСУ, наші воїни чатують на "Шахіди". Українські військові збивали дрони-камікадзе з кулемета й автоматів.

"Вірте воїнам! Разом переможемо!", – підкреслили в Генштабі ЗСУ.



Одна з мобільних вогневих груп чатує на "Шахіди" / Фото Генштаб ЗСУ

Росія знову атакувала "Шахідами": що відомо