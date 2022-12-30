Ловці на "Шахідів": у ЗСУ показали, як воїни вистежують дрони-камікадзе
30 грудня 2022, 16:14Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія продовжує атакувати Україну дронами-камікадзе, завдаючи ударів з різних напрямків. У ЗСУ показали, як знищують іранські "Шахіди".
У грудні після незначної перерви Росія відновила атаки "Шахідами", ймовірно, пристосувавши їх до погоди взимку. У Генштабі ЗСУ показали виїзд однієї з мобільних вогневих груп.
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ЗСУ збивали "Шахіди" з кулемета
На світлині, яку опублікував в пресслужбі Генштабу ЗСУ, наші воїни чатують на "Шахіди". Українські військові збивали дрони-камікадзе з кулемета й автоматів.
"Вірте воїнам! Разом переможемо!", – підкреслили в Генштабі ЗСУ.
Одна з мобільних вогневих груп чатує на "Шахіди" / Фото Генштаб ЗСУ
Росія знову атакувала "Шахідами": що відомо
- Пізно ввечері 28 грудня російські військові випустили "Шахіди" в напрямку Сходу й Півдня України. На Дніпропетровщині підрозділами повітряного командування "Схід" було знищено 5 дронів.
- Також в оперативному командуванні "Схід" прозвітували, що ППО збила 4 безпілотники над небом Харківщини. Всього протягом 29 грудня наші військові знищили 11 "Шахідів".
- У ніч з 29 на 30 грудня Росія знову атакувала Україну безпілотниками-камікадзе. Загалом було випущено 16 "Шахідів", які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків. Усі дрони наші воїни збили.
- Під час атак окупанти використовують хитрощі, зокрема рельєф. Так у ЗСУ розповіли, що під час атаки ворог використовував русло Дніпра.