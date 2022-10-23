Підбили цілу зграю дронів: вночі ЗСУ знищили 16 Shahed

Російські окупанти продовжують атакувати Україну іранськими безпілотниками. Однак українські захисники навчилися вправно їх збивати.

Зокрема, нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що за минулі 2 тижні наші військові знищили 85% ворожих дронів, що намагалися атакувати Україну. У ніч проти 23 жовтня ЗСУ знову відбили напад безпілотників.

Читайте також Уночі ворог атакував п'ятьма дронами-камікадзе Черкащину, є прильоти

16 дронів вдалося "приземлити" за ніч: де хотів атакувати ворог

Окупанти б'ють по критичній інфраструктурі та житлових будинках іранськими безпілотниками типу Shahed-136. За даними командування Повітряних Сил ЗСУ, українські воїни знищили 16 дронів-камікадзе за ніч.

11 із них збили на Миколаївщині силами ППО військові Повітряного командування "Південь". Ще 3 безпілотники "приземлили" інші підрозділи Сил оборони Півдня.

Окрім того, 2 дрони-камікадзе змогли пробратися з південного напрямку на Схід та Північ країни. Однак їх знешкодили зенітники Повітряного командування "Схід" та Повітряного командування "Центр".

Зверніть увагу Дрони-камікадзе та ракети: на Одещині розповіли про постраждалих після атаки

Зеленський відреагував на використання іранських дронів проти України

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що Іран заробляє "криваві гроші" на постачанні зброї для росіян. Глава держави вважає, що ні про яку довіру до цієї країни, яка "постачає вбивства українців", не може бути й мови.

За його словами, Іран неодноразово заперечував свою причетність до поставок дронів в Росію. Однак, як бачимо, сотні ударів по Україні іранськими безпілотниками "шахедами" підтверджують, що це брехня.

До теми – Чим збивають дрони-камікадзе та скільки куль для цього потрібно: дивіться відео