Яка мета обстрілів столиці України: Ігнат пояснив дії росіян

З початку травня Росія здійснила вже 17 повітряних атак на Київ. Ворог намагається виснажити нашу систему ППО та посіяти паніку серед українців.

Про це 24 Каналу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, лише за останні кілька днів ворог використав понад 150 дронів-камікадзе.

Дивіться також ППО відбила чергову атаку дронами по Києву: пожежа у багатоповерхівці, є поранені й жертва

Росія хоче спричинити паніку в столиці

Ігнат зазначив, що ворог не змінює свою тактику та має на меті завдати якомога більше шкоди своїми ракетними атаками та ударами дронами-камікадзе. Особливу увагу ворог приділяє атакам саме столиці.

"В небі над Києвом дуже гаряче останні кілька днів. Почалось все з "привітання" на День Києва з рекордною кількістю "Шахедів" – 59 одиниць. Ворог має на меті зламати наш народ зсередини. Показати, що столиця горить, палає і посіяти паніку. Крім цього, хоче виснажити наші сили ППО", – наголосив речник Повітряних сил.

Як сили ППО відбили останню атаку

Цієї ночі непогано відпрацювали мобільні групи ППО, які добре пристосувались до збиття "Шахедів" вночі. Це більш раціональний та дешевший спосіб знищення БпЛА, адже зенітні ракети варто приберегти для пріоритетних цілей: крилаті ракети та авіація противника.

"ППО постійно змінює позиції після кожного бойового застосування. Розташувати його по лінії фронту неможливо, через велику довжину – 2500 кілометрів з врахування кордону з Білоруссю, Придністров’ям, лінією моря. Тому ППО зосереджено навколо важливих об’єктів інфраструктури та державної влади, великих міст, атомних станцій", – розповів Ігнат.

Що відомо про останню атаку дронами на Київ