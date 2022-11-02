Знову нічна атака дронами на Київ: скільки "Шахідів" вдалося збити
Джерело:КМВА
Запускати серед ночі дрони-камікадзе по мирних українцях – це улюблене заняття російських військових. У ніч на 2 листопада вони скерували іранські "Шахіди" на Київ.
Ворог знову запустив дрони по Києву
Однак до своїх цілей безпілотники не долетіли. У цьому їм завадили наші військові.
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Підрозділи Протиповітряної оборони, а також військові, які безпосередньо обороняють об'єкти, збили на підступах до Києва 6 ворожих дронів.
До речі, загалом за ніч наші захисники ліквідували 12 з 13 безпілотників, які ворог запустив по Україні. Відомо, що це трапилося також у Черкаській та Дніпропетровській областях. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко назвав нічну атаку дронами наймасштабнішою з початку повномасштабної війни. Він подякував нашим військовим за успішну роботу.
Іран планує нову поставку дронів для Росії
За даними української розвідки, Іран планує передати Росії ще 200 дронів-камікадзе. Поставка може відбутися вже на початку листопада. Безпілотники хочуть переправити у розібраному стані Каспійським морем до порту Астрахань.
Зберуть дрони-камікадзе вже на території Росії. Там їх перефарбують на нанесуть російське маркування "Герань-2".Зверніть увагу! 1 листопада видання CNN заявило, що Іран надасть Росії близько 1000 додаткових одиниць зброї, серед якої будуть і балістичні ракети малого радіуса дії. У Пентагоні повідомили, що наразі не мають підтвердженої інформації щодо цього. При цьому відомство попередило Росію про наслідки використання ракет проти України.
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