У Рильську на Курщині, ймовірно, прилетіло по будівлі з російськими військовими

Курську область атакували безпілотники 31 травня. Росіяни заявляють про пошкоджені будинки – ймовірно, влучання було в будівлю з військовими.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Що росіяни кажуть про обстріл Курщини

Виконувач обов'язків губернатора Курської області Олександр Хінштейн повідомив про удари по Рильському та Льговському районах. За його словами, безпілотники влетіли у дві п'ятиповерхівки.

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Хінштейн розповів, що в декількох будинках унаслідок атаки спалахнули пожежі. Мовляв, вибито велику кількість вікон, посічені фасади у низці будинків, а мешканців евакуювали.

Також він заявив про начебто 14 поранених унаслідок атаки на Льговський район. За словами Хінштейна, вони перебувають у Курській обласній лікарні.

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В українських телеграм-каналах, які здійснюють розвідку на основі відкритих джерел, зазначають, що влучання могло бути по будівлі з російськими військовослужбовцями. Водночас у Кремлі це не підтверджували.

Ймовірне місце влучання / Фото з телеграм-каналів

За словами Хінштейна, усі екстрені служби працюють на місцях і там перебуває голова району. Завтра розпочнеться подомовий обхід для вимірювання пошкоджених віконних блоків. Він заявив, що нібито обов'язково допоможе жителям, чиї будинки постраждали внаслідок атаки.

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До слова, 30 травня вибухи лунали у Владивостоці. Головне управління розвідки МОУ уразило живу силу, військову техніку та спецзасоби ворога.