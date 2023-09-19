Понад 12 годин невпинної роботи: у Львові завершили ліквідацію наслідків ворожої атаки

Рятувальники у Львові завершили ліквідацію наслідків нічної атаки "Шахедами". Понад 12 годин пожежники гасили вогонь, який охопив складські приміщення й поширився на понад 9 тисяч квадратних метрів.

Про завершення робіт рятувальників повідомили у Львівській ОВА та МВС. Як проходила ліквідація наслідків – передає 24 Канал.

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Рятувальники невпинно працювали понад 12 годин

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що рятувальники завершили ліквідацію наслідків ворожої атаки "Шахедами". Понад 12 годин фахівці ДСНС боролися з вогнем, який охопив понад 9 000 квадратних метрів.

У МВС наголосили, що до гасіння пожежі рятувальники залучили сучасну техніку з Рівненського підрозділу ДСНС – пожежного робота Magirus. Цей спецпристрій має дистанційне керування та може подавати 2 тисяч літрів води щохвилини на відстань до 65 метрів. Очільник МВС Ігор Клименко заявив, що він у рази зменшує ризик для життя та здоров'я рятувальників під час ліквідації масштабних пожеж.

Для ліквідації пожежі використовували робота: дивіться відео

Близько 12 годин невтомної та жертовної роботи фахівців ДСНС. Дякуємо, що завжди поряд та протистоїте небезпеці. Росіяни вкотре довели, що їхня ціль – вбивства мирних жителів та руйнування цивільних об'єктів. Але темрява ніколи не переможе. Притягнемо до відповідальності всіх, хто віддає злочинні накази, і всіх, хто їх виконує,

– наголосив Козицький.

Як у Львові ліквідовували наслідки атаки / Фото Максим Козицький

Мер Львова Андрій Садовий також повідомив, що рятувальники закінчили ліквідовувати наслідки нічної атаки. Він висловив співчуття сім'ї та близьким чоловіка, який загинув унаслідок пожежі.

"Співчуття рідним та близьким чоловіка, який загинув сьогодні від ворожих обстрілів в нашому місті. Будинок можна відбудувати, будь-який продукт придбати, а от життя людини вже не повернути", – мовиться у дописі Садового.

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