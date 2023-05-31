Цілями були об'єкти біля резиденції Путіна: ISW про його спроби применшити масштаб атаки Москви

Неспокійним було 30 травня у Москві. Її атакували невідомі безпілотники. Аналітики назвали цілі дронів, а також розповіли, як у Кремлі намагалися приховати реальні масштаби атаки.

Так, російське міноборони вже встигло звинуватити Україну. Вона буцімто атакувала Москву вісьмома дронами зранку 30 травня. Як цитує відомство Інститут з вивчення війни, окупантам буцімто вдалося збити 5 безпілотників і ще 3 приглушили з допомогою радіоелектронної боротьби.

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Але пропагандисти називають іншу цифру

Той же російський пропагандист Владімір Соловйов. За його словами, Україна запустила аж цілих 32 безпілотники. Причому деякі з них летіли на престижний район Рубльовка, що у Московській області.

Власне, російське незалежне видання стверджувало, що дрони здебільшого атакували райони поблизу резиденції президента Росії Владіміра Путіна. Мовиться про Ново-Огарьово й інші елітні райони Московської області.

Мер Москви Сєргєй Собянін заявив про пошкодження кількох будівель у місті. Водночас він зазначив, що вони несуттєві. Російський воєнкор запевняв, що дрони нагадували українські ударні безпілотники.

Тим часом радник глави ОП Михайло Подоляк заперечив звинувачення з боку міноборони. Він зазначив, що Україна до атаки Москви безпілотниками не причетна. Водночас спрогнозував, що надалі таких ударів може стати більше.

У Кремлі хочуть применшити масштаб атаки

В Інституті зауважили, що це прагнуть зробити, щоб "уникнути викриття обмежених можливостей, які він має для відплати Україні". Укладачі звіту звернули увагу на заяву Путіна. Він сказав, що російські війська завдали удару по штабу української військової розвідки "два – три дні тому". Також стверджував, що ЗСУ продовжують відповідати за "війну України проти Донбасу", зазнаючи атак по українській військовій інфраструктурі.

Кривавий диктатор натякнув, що атака дронами по Москві буцімто була відповіддю на російський обстріл Києва. Тим часом міноборони Росії заявило, що 30 травня їхні війська здійснили "групу ударів із застосуванням далекобійного високоточного озброєння повітряного базування по головних центрах ухвалення рішень".

Путін послідовно відповідав на справжні та уявні дії України, віддаючи накази про масовані ракетні удари та використання безпілотників, що, ймовірно, пов'язано з нездатністю російських військ досягти вирішального впливу на полі бою,

– кажуть в Інституті.

Визнав недосконалість ППО

Путін заявив, що московські системи ППО "працюють нормально". Попри це він зазначив, що потрібно "працювати" над їхнім удосконаленням. Таким чином, припускають в Інституті, він намагається випередити критику з боку ультранаціоналістів. Вони, власне, обурювалися неефективністю ППО у Москві та вздовж прикордонних регіонів Росії.