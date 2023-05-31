"Не треба цяцькатися й церемонитися": Кадиров погрожує помститися за атаку дронів на Москву

У Росії не припиняється істерика через атаку невідомими безпілотниками по Москві та області. До маразматичних заяв про "помсту" приєднався і Рамзан Кадиров.

Так званий глава Чечні на своїй сторінці у мережі закликав "не церемонитися" й помститися за атаку дронів на Москву. Традиційно, Кадиров почав істерити через нібито "терористичні методи", повідомляє 24 Канал.

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Кадиров цинічно закликав до помсти

Кремлівський посіпака приєднався до істерії, яка почалася у Москві через атаку безпілотниками. Кадиров почав заявляти, що буцімто столицю Росії немає сенсу атакувати – ні тактичного, ні стратегічного, ні психологічного. Він почав цинічно заявляти про "терористичні методи", хоча про вчинення сотень злочинів "кадирівцями" мовчить. За напрацьованою "методичкою" Кадиров довго безпідставно звинувачував Київ у "тероризмі", хоча в Офісі Президента неодноразово підкреслили, що Україна не причетна до атаки безпілотниками.

Після цього Кадиров почав погрожувати "жорстокою помстою", до якої нібито вже готуються.

Заходи реагування на подібні спроби атакувати мають бути жорстокі. Ми захищаємо наших громадян, і тут не треба цяцькатися та церемонитися. Скоро покажемо у зоні СВО, що таке помста у повному розумінні слова,

– цинічно заявив Кадиров.

Проте у своїй істериці Кадиров зробив цікаву заяву – він запропонував запровадити воєнний стан, буцімто для боротьби з "тероризмом". Ба більше, він почав погрожувати країнам Європи. У звичному стилі Кадиров почав їх лякати, що нібито "Росія може постукатися у двері й до них".

"На мою думку, так необхідно оголосити воєнний стан у Росії, використовувати всі призначені для цього бойові ресурси, щоб разом змістити весь цей терористичний осередок", – заявив маразматично Кадиров.

Кадиров і його маразматичні заяви