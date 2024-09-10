Відбивалися будинками та аеропортом: які наслідки найбільшої дронової атаки на Москву – відео

У ніч проти 10 вересня Росію атакували дрони. Дісталося Москві, на яку, за повідомленням влади, летіли 20 БпЛА. Росіяни назвали це найбільшою атакою безпілотників на московський регіон. 24 Канал зібрав, що відомо.

Полум'яний привіт приймали й інші регіони, окрім Московської області. Мова про Орловську, Липецьку, Воронезьку, які рідко фігурують у новинах про атаки безпілотниками. У Тульській і Брянській областях були удари по паливних об'єктах.

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Які наслідки атаки на Москву вночі 10 вересня

Заявлено, що безпілотник упав у Раменському під Москвою на житловий будинок. На ранок пожежі у всіх трьох житлових будинках, що спалахнули у Раменському, загасили.

Мовиться про пошкоження на вулиці Високовольній, в Спортивному проїзді та в приватному будинку.

Перші секунди після удару дроном по будинку на Високовольтній вулиці у Раменському: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика!)

Російська влада заявила, що збито 15 БпЛА у різних районах Московської області:

Раменське – 5;

Подільськ – 4;

Домодєдово – 2;

Люберці – 1;

Коломна – 1;

в районі аеропорту Жуковський – 1;

Нова Москва – 1.

Міноборони Росії згодом заявило про те, що над областю було 20 дронів.

Під Москвою горить один із будинків під час нічної атаки: дивіться відео

Влада заявила, що пошкоджено десятки квартир, є п'ятеро поранених, а 9-річна дитина нібито загинула. Згодом глава Підмосков'я уточнив, що загибель дитини не підтвердилася, а жертва – 46-річна жінка. Вочевидь, російська ППО не вміє збивати дрони та вони летять у цивільних.

Дим під будинком у Росії: дивіться відео

Аеропорт у Жуковському закритий, там теж прилетіло.

Прокремлівські ЗМІ стверджують, що удару було завдано безпілотниками типу "Лютий", які можуть летіти на тисячу кілометрів.

Саме безпілотниками намагалися вдарити по об'єктах у чотирьох міських округах Московської області,

– пишуть окупанти.

Нібито дрон "Лютий", який летить бомбити Москву: відео росЗМІ

Уже зранку мешканці підмосковної Коломни інформували, що чують вибухи.

"Зараз ракета стартанула, потім вибух і стрілянина. По ходу, безпілотники", – сказали жителі Підмосков'я.