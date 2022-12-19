"Дідька лисого той Путін нас налякає": росіяни дронами поруйнували дім пенсіонерів на Київщині

19 грудня окупанти вдарили дронами по Київщині. Внаслідок цього було поруйновано один з будинків, в якому проживали пенсіонери.

Ворожий безпілотник влучив у подвір’я. Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

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Росіяни поруйнували дім пенсіонерів на Київщині

Так, Кулеба показав будинок в одному із сіл на Київщині після нічної атаки дронами-камікадзе. Там проживали дідусь Іван та бабуся Ольга.

Безпілотник упав прямісінько у подвір’я – в оселі пошкоджені вікна, двері та дах. Повністю згоріла літня кухня, гараж та автівка. Вибуховою хвилею також пошкодило будинок навпроти.

Найбільше мене захоплює настрій людей. Показуючи руйнування, пані Ольга каже: "Дідька лисого той Путін нас налякає"

– розповів очільник регіону.

Кулеба зазначив, що на місцях пошкоджених будинків уже працюють комісії та фіксують руйнування. Найближчим часом розпочнуть ремонтні роботи – замінять вікна та дахи.

"Ми все відбудуємо. А росіяни заплатять за кожний свій злочин", – додав очільник регіону.

Окупанти влучили у подвір’я пенсіонерів на Київщині / фото Олексій Кулеба

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