Яка мета постійних російських атак дронами по Одещині: військове зведення від Світана
Російські терористи вчергове атакували “Шахедами” цивільну інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області. Внаслідок удару є жертви та пошкодження.
Відповідну інформацію у своєму щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.
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Запуск “Шахедів”
Він пояснив, що “Шахеди” складно збивати. Крім цього, зараз вони почали літати новим маршрутом з нового пункту запуску.
Звідки Росія запускає дрони / Скриншот з відео
“Згідно з новим маршрутом, переважно йдуть вздовж берега, якось використовують ріки, а також йдуть на малих висотах”, – зазначив Світан.
Він додав, що російська задача зрозуміла – вони намагаються знищити наші системи відвантаження зерна, зерносховища, елеватори, всю портову структуру. Для росіян дуже важливо зайняти наш ринок.
Удар по Костянтинівці
Для таких ударів росіяни переважно використовують С-300. Цю ракету дуже легко відрізнити, адже має близько 150 кілограмів бойової частини й на кадрах з Краматорська добре видно, як відбувся вибух.
Ця ракета проти аероцілей, а її використовують як балістичну ракету. На останньому етапі вона втрачає звʼязок з базовою станцією й летить туди, куди її направили. Плюс-мінус десятки метрів,
– розповів військовий експерт.
Її переважно використовують для реальних терористичних ударів в режимі геноцидного знищення української нації.
Дивіться повне відео з романом Світаном на ютубі 24 Каналу:
Ремонт Кримського мосту
Роман Світан пояснив, що коли росіяни заякорили декілька кораблів й протягнули сітки вздовж Кримського мосту, – це якраз прикривали технічні роботи щодо відновлення прольоту.
Тоді туди підходили плаваючі крани й підтягували прольоти. Для того, щоб не було влучення по цих кораблях, були натягнуті бонові загородження між кораблями.
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