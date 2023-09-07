Це для росіян мішень №1: Братчук повідомив деталі чергової нічної атаки по Придунав'ю

Ворог активізував удари по Одеській області, зокрема з використанням дронів-камікадзе. Лише в ніч на 7 серпня силами протиповітряної оборони було збито 24 "Шахеди" над регіоном.

Про це 24 Каналу повідомив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він розповів про наслідки ворожого удару.

Детальніше Атака "Шахедів" на Одещину, потужні вибухи в Росії: хронологія 561 дня війни

Хоч сили ППО відпрацювали потужно та ефективно, були зафіксовані влучання на території Одеської області, зокрема в портову та цивільну інфраструктуру, також пошкоджена лінія електромереж.

Сільгосптехніка, елеватор, адміністративна будівля – тобто набір досить традиційний, тому що ворог атакує саме ці об'єкти, намагаючись бити по Дунайському кластеру,

– додав Братчук.

Яка мета росіян

Наразі Дунайський кластер виконує дуже важливу роль з експорту українського зерна, це розуміють усі. Ворог цілить саме туди, намагаючись знищити потужності саме в Ізмаїльському районі, на півдні Одеської області, які стають мішенню №1.

Я дуже хочу подякувати нашим громадянам за те, що не знімають можливі влучання, не знімають роботу протиповітряної оборони. Це сьогодні дуже важливо, тому ще раз скажу — велика подяка,

– додав речник Української добровольчої армії "Південь".

Крім того, люди серйозно ставляться до тривог, проходять в укриття. Сьогодні є один постраждалий, йому надається медична допомога, однак немає загиблих, як це було напередодні.

Братчук наголосив, що подібний сценарій передбачуваний, атаки продовжуватимуться. Єдине, що б хотілося – аби подібні дрони хоч іноді поверталися, як мінімум, на мис Чауда (мис на південному узбережжі Кримського півострова – 24 Канал), підсумував Братчук.

Деталі атаки на Одещину: дивитися відео

Аграрії продовжують працювати

Попри жахливі обставини і загрозу для життя буквально щохвилини, українські аграрії на Півдні не полишають своєї роботи. Зокрема, цього року було зібрано більше врожаю, аніж минулого.

Україна буде з хлібом, наступні декілька років, як мінімум. Вистачає також щоб експортувати збіжжя, отримувати за це кошти, які йдуть на оборону держави, на ЗСУ,

– зауважив Братчук.

Детальніше про атаки на Одещину