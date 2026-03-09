Укр Рус
9 березня, 17:01
2

Рекордна кількість дронів: ЗСУ з 8 по 9 березня запустили по Росії 754 БпЛА

Данило Муринський
Основні тези
  • Україна запустила по Росії та Криму 754 дрони з 8 по 9 березня 2026 року, з яких 621 був нібито знищений окупантами.
  • Найбільше дронів було зафіксовано в Брянській області, окупованому Криму та Краснодарському краї.

Окупанти заявили про рекордну кількість БпЛА в небі над Росією та Кримом. За даними ворога, було зафіксовано близько 754 БпЛА.

Окупанти повідомили про нібито знищення 621 дрона. Про це заявили в міноборони Росії.

Що відомо про новий рекорд для України?

Україна з 8 по 9 березня 2026 року запустила по Росії близько 754 БпЛА. Найбільше прилетіло по Брянщині, Бєлгородщині, Тульщині та по територіях окупованого Криму.

В міноборони Росії опублікували список регіонів, де були помічені українські дрони на кінець 8 березня:

  • Брянська область – 235;
  • Окупований Крим – 78;
  • Краснодарський край – 61;
  • Тульська область – 48;
  • Бєлгородська область – 41;
  • Рязанська область – 20;
  • Астраханська область – 21;
  • Калузька область – 16;
  • Курська область – 15;
  • Московський регіон / Москва – 14;
  • Ростовська область – 18;
  • Акваторія Чорного моря – 10;
  • Акваторія Азовського моря – 7;
  • Орловська область – 5;
  • Смоленська область – 4;
  • Республіка Адигея – 4;
  • Воронезька область – 3;
  • Волгоградська область – 2;
  • Липецька область – 1.

Така атака по Росії стала рекордною, що може свідчити про значне нарощування виробництва дронів для Сил оборони України.

