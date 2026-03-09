Рекордна кількість дронів: ЗСУ з 8 по 9 березня запустили по Росії 754 БпЛА
- Україна запустила по Росії та Криму 754 дрони з 8 по 9 березня 2026 року, з яких 621 був нібито знищений окупантами.
- Найбільше дронів було зафіксовано в Брянській області, окупованому Криму та Краснодарському краї.
Окупанти заявили про рекордну кількість БпЛА в небі над Росією та Кримом. За даними ворога, було зафіксовано близько 754 БпЛА.
Окупанти повідомили про нібито знищення 621 дрона. Про це заявили в міноборони Росії.
Що відомо про новий рекорд для України?
Україна з 8 по 9 березня 2026 року запустила по Росії близько 754 БпЛА. Найбільше прилетіло по Брянщині, Бєлгородщині, Тульщині та по територіях окупованого Криму.
В міноборони Росії опублікували список регіонів, де були помічені українські дрони на кінець 8 березня:
- Брянська область – 235;
- Окупований Крим – 78;
- Краснодарський край – 61;
- Тульська область – 48;
- Бєлгородська область – 41;
- Рязанська область – 20;
- Астраханська область – 21;
- Калузька область – 16;
- Курська область – 15;
- Московський регіон / Москва – 14;
- Ростовська область – 18;
- Акваторія Чорного моря – 10;
- Акваторія Азовського моря – 7;
- Орловська область – 5;
- Смоленська область – 4;
- Республіка Адигея – 4;
- Воронезька область – 3;
- Волгоградська область – 2;
- Липецька область – 1.
Така атака по Росії стала рекордною, що може свідчити про значне нарощування виробництва дронів для Сил оборони України.
Що відомо про останні атаки по Росії?
9 березня у Великому Новгороді пролунали вибухи в районі хімічного заводу ПАТ "Акрон". Подробиць щодо наслідків ударів поки немає.
Увечері 8 березня для Краснодарського краю Росії оголосили повітряну тривогу. У кількох населених пунктах регіону чули вибухи.
У Краснодарському краї Росії безпілотники вдарили по підстанції "Кубанська", що спричинило пожежу. Атака також торкнулася підстанції "Островська".