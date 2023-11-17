Повітряні сили попередили про загрозу дронів з Півдня: у Запоріжжі пролунали вибухи

Ввечері російські загарбники випустили по Україні ударні безпілотники. У низці областей оголосили повітряну тривогу.

Ввечері на Сході країни почали ширитися тривоги. Повітряні сили попередили про небезпеку та закликали дослухатися до повідомлень.

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Росіяни знову випустили по Україні дрони

Повітряні сили повідомили про те, що "Шахеди" знову рухаються у напрямку Полтави.

21:33 Станом на цю годину карта повітряних тривог виглядає так:

Захисники попередили про загрозу безпілотників у Кіровоградській області.Жителів Кривого Рогу, Запоріжжя та Миргорода Повітряні сили закликали перебувати в укриттях.Чергова група "Шахедів" летить з Херсонщини у напрямку Миколаївщини.З'явилася ще одна група ворожих БпЛА на межі Харківської та Дніпропетровської областей – рухається на північний захід.У ПС попередили, що ворожі БпЛА рухаються у напрямку Полтави. Людей закликали перебувати в укриттях.Моніторингові канали повідомили, що на територію Запоріжжя знову залетіли дрони. Станом нагрупа ворожих ударних БпЛА рухається вздовж межі Дніпропетровської та Харківської областей у напрямку Полтавщини. Оповітряна тривога поширилася на Полтавську область. Близькоу Запоріжжі пролунали вибухи. Про це повідомив очільник ЗОВА Юрій Малашко.

20:07 У ПС повідомили, що група ворожих ударних БпЛА рухається на північ, у напрямку Харківської області.

На Дніпропетровщині оголосили загрозу застосування ударних БпЛА. У ПС повідомили, що група ворожих дронів рухається з південного сходу у напрямку Павлограда. Однак захисники зазначили, що курс може змінюватись.Повітряні Сили попередили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА з півдня. У випадку оголошення повітряної тривоги людей закликали прямувати в укриття.

Зазначимо, що у ніч на 17 листопада росіяни випустили по Україні 10 "Шахедів". Повітряні сили збили 9 із 10 цілей. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що десятий "Шахед" фактично не досяг цілі.

Під час цієї атаки дрони вчергове досягнули Хмельницької області, там лунали вибухи через роботу ППО. У Хмельницькій ОВА повідомили, що внаслідок збиття однієї з повітряних цілей уламки пошкодили вантажний автомобіль. Водій отримав незначні тілесні ушкодження.

Також на території продовольчих складів уламками пошкоджено дахове покриття, вікна майстерні та 3-и поверхової будівлі, 7 місткостей для зберігання рослинної олії.