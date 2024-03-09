Одна з наймасованіших атак дронами по Таганрогу: вороги в паніці публікують відео вибухів

Росія заявила, що їхній Таганрог Ростовської області масовано атакували дрони. Очевидці повідомили про пожежу на авіаційному заводі імені Берієва.

Також писали, що під прицілом дронів був аеродром росіян у Таганрозі. У російських телеграм-каналах вже встигли написати, що атака була однією з наймасованіших. У паніці вороги опублікували безліч відео, які показують потужність "бавовни" росіян у Таганрозі у ніч проти 9 березня, пише 24 Канал.

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Росіяни заявили про понад 40 дронів у Таганрозі

Вибухи у Таганрозі почали лунати орієнтовно о 1:21 9 березня. Їх почули в селищі Дмитріадівка, далі – на Руському полі.

В росіян були проблеми з сиренами. Вони бідкались, що попередження увімкнули вже після вибухів.

Вибухи в Таганрозі: дивіться відео

Згодом губернатор Ростовської області Васілій Голубєв заявив, що нібито їхня ППО вже відбила атаку дронів. Традиційно не було ані пошкоджень, ані потерпілих.

Дрони летіли над Таганрогом: дивіться відео

(Обережно! Нецензурна лексика)

Проте в телеграм-каналах вже почали писати про буцімто наймасованішу атаку за увесь час. Вже о 2:59 вороги знову бідкались через вибухи.

Потужні вибухи в Таганрозі: дивіться відео

Об 3:23 9 березня місцеві мешканців повідомили про атаку по авіаційному заводу Берієва. Там спалахнула пожежа.

Росіяни в Таганрозі всю ніч бідкались через вибухи: дивіться відео

Окрім того, очевидці в коментарях написали, що дрони атакували також аеродром в Таганрозі. Окрім того, на кадрах видно потужний вибух та пожежу.

У Таганрозі пролунав потужний вибух та спалахнула пожежа: дивіться відео

(Обережно! Нецензурна лексика)

Вдосвіта 9 березня губернатор Ростовської області Василь Голубєв написав, що було щонайменше дві хвилі атаки.

У телеграм-каналах написали, що нібито над містом чули звуки моторів, лунали вибухи та автоматні черги. Вибухів було щонайменше п'ять. Очевидці бідкались, що атака тривала не менше години-півтори.

В Таганрозі було тривожно: дивіться відео

(Обережно! Нецензурна лексика)

Голубєв написав тільки про одного пораненого рятувальника, який буцімто брав участь в усуненні наслідків атаки на землі.

Російське міноборони вдосвіта проти 9 березня заявило, що нібито їхня ППО збила у небі над Ростовською областю 41 дрон, ще один – над Бєлгородською, 2 – над Курською, 3 – над Волгоградською областями.

Проте очевидці на відео розповідали, що російські військові стріляли повз дрони та насправді не збивали їх.

Очевидці кажуть правду про роботу російської ППО: дивіться відео