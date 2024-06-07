Збивали дрони та ракети: у Хмельницькій ОВА розповіли про наслідки нічної атаки Росії

Росія продовжує здійснювати терор проти України та обстрілювати нашу територію. Так, уночі 7 червня українці, зокрема, і мешканці Хмельниччини, пережили ще одну російську атаку дронами та ракетами.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів про наслідки останньої атаки по регіону. Там вночі лунали вибухи.

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На Хмельниччині працювала ППО

На жаль, Хмельниччина та, зокрема, Старокостянтинів, уже довгий час страждають від російських обстрілів.

Частина дронів та ракет і цієї ночі летіла туди. Зокрема, декілька груп ударних ворожих БпЛА намагалися атакувати Старокостянтинів із трьох напрямків – зі сходу, заходу та півдня. Згодом до Хмельницької області долетіли й російські ракети.

У регіоні працювали Сили протиповітряної оборони.

У межах нашої області сили ППО знищили 11 ворожих цілей,

– написав Сергій Тюрін.

Голова Хмельницької ОВА також повідомив, що звернень щодо травмованих чи загиблих не надходило. Про пошкодження майна мешканців Хмельниччини наразі повідомлень також немає.

Що відомо про нічну атаку на Хмельницьку область