Нічна атака дронів, Полтавщину ворог обстріляв ракетами: хронологія 904 дня війни

15 серпня 2024, 06:44
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Автор: Анастасія Лукашевська

Розпочалась 904 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ворог продовжує атакувати на лінії фронту, а також запускати ракети й дрони по мирних містах. При цьому українські військові вже понад тиждень ведуть зухвалу операцію на території країни-агресра та просуваються у Курській області.

Про головні події дня, ситуацію на фронті, дипломатичні перемоги, втрати противника та просування військ станом на 15 серпня, розповідає 24 Канал.

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06:36, 15 серпня

Росіяни риють траншеї біля Льгова

У CNN опублікували супутникові знімки від компанії Maxar, які свідчать про те, що біля Льгова (Росія, Курська область) росіяни намагаються звести укріплення. Журналісти знайшли відповідні вакансії.

06:34, 15 серпня

Вибухи на Полтавщині

Повітряну тривогу в Полтавській області оголосили о 04:54. До цього Повітряні сили повідомили про ракети у напрямку Полтавщини.

О5.01 у Полтавській громаді було чутно звуки вибухів. Моніторингові спільноти зазначали, що на область летіли 3 авіаційні ракети.

О 05:12 скасували повітряну тривогу, та о 05:44 в Полтавській області знову її оголосили вже через загрозу атаки ворожих БпЛА, які змінили рух і почали рухатися з Харківщини в напрямку Полтавської та Сумської областей.

Наразі в Полтавській ОВА не повідомляли, які наслідки ворожої атаки.

06:29, 15 серпня

06:27, 15 серпня

Вибухи на Полтавщині

Повітряну тривогу в Полтавській області оголосили о 04:54 і за кілька хвилин Повітряні сили повідомили про ракети у напрямку Полтавщини.

О 5.01 у Полтавській громаді було чутно звуки вибухів. Перед цим моніторингові спільноти писали, що на область летіли 3 авіаційні ракети.

О 05:12 вже скасували повітряну тривогу. Втім, о 05:44 в Полтавській області знову оголосили повітряну тривогу уже через ворожі ударні БпЛА, які змінили рух і почали рухатися з Харківщини в напрямку Полтавської та Сумської областей.

06:25, 15 серпня

Повітряна тривога

Уночі російські окупанти запустили кілька груп "Шахедів" у бік України. У низці областей оголосили повітряну тривогу. Вибухи лунали на Черкащині та у Полтавщині.

Також була загроза балістичного удару. Повітряні сили інформували про небезпеку ударних дронів-камікадзе для Херсона, Запоріжжя, Харківщини та Черкаської області.

БпЛА ворог запускав і з північного, і з південного напрямків у кілька хвиль.