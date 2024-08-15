Нічна атака дронів, Полтавщину ворог обстріляв ракетами: хронологія 904 дня війни

Розпочалась 904 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ворог продовжує атакувати на лінії фронту, а також запускати ракети й дрони по мирних містах. При цьому українські військові вже понад тиждень ведуть зухвалу операцію на території країни-агресра та просуваються у Курській області.

Про головні події дня, ситуацію на фронті, дипломатичні перемоги, втрати противника та просування військ станом на 15 серпня, розповідає 24 Канал.

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