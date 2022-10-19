Китай заявив, що нічого не знає про атаку дронів на Київ: у МЗС різко відповіли

Влада Китаю буцімто нічого не знає про російську атаку Києва дронами-камікадзе. В українському МЗС відреагували на таку заяву,

Україна очікує більш проактивної ролі Китаю як постійного члена Радбезу ООН. Про це в коментарі 24 каналу розповів речник міністра закордонних справ Олег Ніколенко.

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В МЗС прокоментували заяву Китаю

Речник МЗС Китаю нещодавно заявив, що нічого не знає про атаку російських дронів-камікадзе на Київ.

Мені важко уявити, що посол Китаю, який перебуває в Україні, не інформує свій уряд про атаки на українську столицю. Наше посольство в Пекіні також регулярно надсилає в китайське зовнішньополітичне відомство інформацію про злочини Росії в Україні,

– зазначив Ніколенко.

За його словами, вдавати, що нічого не відбувається, коли про це говорить весь світ, некоректно.

"Ми очікуємо більш проактивної ролі Китаю як постійного члена Ради Безпеки ООН. Не може бути компромісів чи політичних нюансів, коли мова йде про засудження варварських злочинів проти цивільного населення", – підсумував речник міністра закордонних справ.

Коротко про атаку дронами-камікадзе

Вранці 17 жовтня окупанти атакували Київ 28 іранськими дронами-камікадзе. Українським захисникам вдалося збити 23 безпілотники. Зокрема, один приземлили зі стрілецької зброї патрульні.

Однак один з ворожих безпілотників таки влучив у багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці. Люди опинилися під завалами. На жаль, 5 мешканців будинку загинули.

Серед них було подружжя, яке чекало на дитину. Вікторія працювала сомельє у відомій мережі Goodwine. Тіло дівчини знайшли в обіймах чоловіка.

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