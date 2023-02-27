Росія одразу запустила по Україні іранські дрони Shahed із нової партії, – військовий експерт

Росіяни не перестають тероризувати українців дронами-камікадзе іранського виробництва. Ніч проти 27 лютого – не виняток.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. За його словами, Іран вчергове поставив смертоносні Shahed.

Дивіться також Росія модернізує ракети, щоб обходити українську ППО: які методи використовують

Нове постачання дронів

Олег Катков наголосив, що декілька кілька днів тому ширилася інформація про те, що був здійснений черговий рейс з Ірану до Росії.

Прилетів Іл-76, який належить Ірану. Саме ці літаки використовуються для перевезення Shahed 131 та Shahed 136,

– пояснив він.

На його думку, скоріше за все, іранський борт привіз нові дрони-камікадзе, які росіяни використовують для атак по території України.

Олег Катков розказав, де Росія взала дрони для нічної атаки: дивіться відео

Стандартна тактика росіян

Олег Катков розказав, що кількість дронів-камікадзе іранського виробництва, яку отримала Росія, невідома. Можливо, їх було декілька десятків. І росіяни їх випустили в ніч проти 27 лютого.

Або частина цієї партії, або вся партія одразу була запущена,

– зосередив увагу військовий експерт.

За його словами, ми всі дійсно розуміємо, що передує нічній атаці дронами-камікадзе. Росіяни використали свою стандартну тактику.

Він закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та розуміти загрозу, яку можуть нести Shahed.

Нічна атака дронами: головне