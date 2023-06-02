"Невідомі добрі партизани могли вдарити дронами": деталі нічної "бавовни" в Курську і Смоленську

В кількох регіонах Росії вночі 2 червня нібито лунали вибухи та працювала протиповітряна оборона. Громадяни країни-агресорки бідкалися на "атаку невідомих безпілотників".

Постраждалих внаслідок "бавовни" в Росії начебто немає. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

Дивіться також Іде бій: РДК показали відео з "рідних просторів", а "Легіон Свободи" – свій танк на Бєлгородщині

Що відомо про наслідки "атаки БпЛА" у Курській області

Російські пропагандисти розповіли, що в районі міста Курськ російська ППО буцімто "збила кілька безпілотників". Росіяни зазначили, що "уламки дронів пошкодили кілька будинків у місті".

Кремлівські прихвосні також заспокоїли жителів Курської області, мовляв, "регіон перебуває під надійним захистом наших військових".

Згодом український блогер Сергій Стерненко у своєму телеграм-каналі припустив, що саме "добрі партизани" нібито завдали удару по Курську. За його інформацією, незгодні з кремлівським режимом "здійснили рейд в Курську область, де змогли вивести з ладу бойову авіацію росіян на місцевому аеродромі".

Наостанок Стерненко додав, що кількість уражених літаків ще уточнюють.

У Смоленській області теж було вночі "неспокійно"

Російські телеграм-канали також повідомляли й про "невідомі безпілотники" у Смоленській області. За словами пропагандистів, близько 3 годині ночі "2 БпЛА далекого радіусу дії" буцімто атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу в регіоні. Згодом у мережі опублікували фото з ймовірними "уламками дронів".



Ймовірний уламок "безпілотника" у Смоленській області / Фото з російських телеграм-каналів

Пропагандисти стверджують, що жертв та постраждалих начебто немає. З ушкоджень у Смоленській області буцімто лише "вибоїни в асфальті".



Уламки дронів нібито створили вибоїну в асфальті у Смоленській області / Фото з російських телеграм-каналів

Окупанти також додали, що оперативні служби області "працюють на місці для усунення наслідків".

Раніше росіяни бідкалися про "гучні вибухи" у Курській області