"Невідомі добрі партизани могли вдарити дронами": деталі нічної "бавовни" в Курську і Смоленську

2 червня 2023, 11:37
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В кількох регіонах Росії вночі 2 червня нібито лунали вибухи та працювала протиповітряна оборона. Громадяни країни-агресорки бідкалися на "атаку невідомих безпілотників".

Постраждалих внаслідок "бавовни" в Росії начебто немає. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Що відомо про наслідки "атаки БпЛА" у Курській області

Російські пропагандисти розповіли, що в районі міста Курськ російська ППО буцімто "збила кілька безпілотників". Росіяни зазначили, що "уламки дронів пошкодили кілька будинків у місті". 

Кремлівські прихвосні також заспокоїли жителів Курської області, мовляв, "регіон перебуває під надійним захистом наших військових". 

Згодом український блогер Сергій Стерненко у своєму телеграм-каналі припустив, що саме "добрі партизани" нібито завдали удару по Курську. За його інформацією, незгодні з кремлівським режимом "здійснили рейд в Курську область, де змогли вивести з ладу бойову авіацію росіян на місцевому аеродромі".

Наостанок Стерненко додав, що кількість уражених літаків ще уточнюють. 

У Смоленській області теж було вночі "неспокійно" 

Російські телеграм-канали також повідомляли й про "невідомі безпілотники" у Смоленській області. За словами пропагандистів, близько 3 годині ночі "2 БпЛА далекого радіусу дії" буцімто атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу в регіоні. Згодом у мережі опублікували фото з ймовірними "уламками дронів". 


Ймовірний уламок "безпілотника" у Смоленській області / Фото з російських телеграм-каналів

Пропагандисти стверджують, що жертв та постраждалих начебто немає. З ушкоджень у Смоленській області буцімто лише "вибоїни в асфальті". 


Уламки дронів нібито створили вибоїну в асфальті у Смоленській області / Фото з російських телеграм-каналів

Окупанти також додали, що оперативні служби області "працюють на місці для усунення наслідків".

Раніше росіяни бідкалися про "гучні вибухи" у Курській області 

  • У російському Курську вночі 2 червня нібито пролунали "вибухи". Жителі міста бідкалися про шум, а в небі виднівся стовп чорного диму.
  • За попередніми даними, "вибухи" зафіксували після опівночі. Росіяни почали одразу панікувати, а один з хлопчиків, що живе у Курську, питав у мами, чи скоро вони будуть їхати з міста.
  • Згодом у мережі поширили ще одне цікаве відео. Так, житель Курської області повідомив про "невідомих озброєних людей у військовій формі", які буцімто "проскочили" перед його машиною напередодні у лісі. Що це були за люди – достеменно невідомо.
Автор: Владислав Кравцов