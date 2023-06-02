"Невідомі добрі партизани могли вдарити дронами": деталі нічної "бавовни" в Курську і Смоленську
В кількох регіонах Росії вночі 2 червня нібито лунали вибухи та працювала протиповітряна оборона. Громадяни країни-агресорки бідкалися на "атаку невідомих безпілотників".
Постраждалих внаслідок "бавовни" в Росії начебто немає. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Що відомо про наслідки "атаки БпЛА" у Курській області
Російські пропагандисти розповіли, що в районі міста Курськ російська ППО буцімто "збила кілька безпілотників". Росіяни зазначили, що "уламки дронів пошкодили кілька будинків у місті".
Кремлівські прихвосні також заспокоїли жителів Курської області, мовляв, "регіон перебуває під надійним захистом наших військових".
Згодом український блогер Сергій Стерненко у своєму телеграм-каналі припустив, що саме "добрі партизани" нібито завдали удару по Курську. За його інформацією, незгодні з кремлівським режимом "здійснили рейд в Курську область, де змогли вивести з ладу бойову авіацію росіян на місцевому аеродромі".
Наостанок Стерненко додав, що кількість уражених літаків ще уточнюють.
У Смоленській області теж було вночі "неспокійно"
Російські телеграм-канали також повідомляли й про "невідомі безпілотники" у Смоленській області. За словами пропагандистів, близько 3 годині ночі "2 БпЛА далекого радіусу дії" буцімто атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу в регіоні. Згодом у мережі опублікували фото з ймовірними "уламками дронів".
Ймовірний уламок "безпілотника" у Смоленській області / Фото з російських телеграм-каналів
Пропагандисти стверджують, що жертв та постраждалих начебто немає. З ушкоджень у Смоленській області буцімто лише "вибоїни в асфальті".
Уламки дронів нібито створили вибоїну в асфальті у Смоленській області / Фото з російських телеграм-каналів
Окупанти також додали, що оперативні служби області "працюють на місці для усунення наслідків".
Раніше росіяни бідкалися про "гучні вибухи" у Курській області
- У російському Курську вночі 2 червня нібито пролунали "вибухи". Жителі міста бідкалися про шум, а в небі виднівся стовп чорного диму.
- За попередніми даними, "вибухи" зафіксували після опівночі. Росіяни почали одразу панікувати, а один з хлопчиків, що живе у Курську, питав у мами, чи скоро вони будуть їхати з міста.
- Згодом у мережі поширили ще одне цікаве відео. Так, житель Курської області повідомив про "невідомих озброєних людей у військовій формі", які буцімто "проскочили" перед його машиною напередодні у лісі. Що це були за люди – достеменно невідомо.