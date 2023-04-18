7 "Шахідів" по одному об'єкту: окупанти вночі тероризували Снігурівку

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Упродовж ночі окупанти запустили відразу 7 БпЛА "Шахід" по одному об'єкту у Снігурівці.

Як зазначив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта, ніч у громаді знову була неспокійною. Цього разу для атаки ворог використав іранські дрони типу "Шахід".

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Поцілили в об'єкт промисловості

За словами начальника військової адміністрації, 7 дронів-камікадзе поцілили в об'єкт промислової інфраструктури. Він розташований на території Снігурівської громади.

На превеликий жаль, ворог продовжує, і можливо, буде продовжувати обстріли, тож закликаю всіх бути пильними. Бережіть себе та своїх близьких,

– звернувся він до мешканців.

На жаль, атаки дронами не вщухають. Ледь не кожного дня надходить інформація про те, що ворог завдає удару з допомогою безпілотників.

Атакували поліцейських на Херсонщині

Відомо, що 15 квітня російські загарбники атакували співробітників поліції у Херсонській області. Внаслідок цього троє правоохоронців зазнали поранень.

За наявною інформацією, службовий автомобіль поліції потрапив під удар дронів у мікрорайоні Корабел. Машина зазнала пошкоджень. Крім того, атакували безпілотниками дві поліцейські автівки у Бериславі.

Слід розуміти, що запаси крилатих ракет у ворога вичерпуються. Тож він постійно змінює тактику для своїх наступних атак.

Чим відрізняються теперішні обстріли

В ефірі 24 Каналу речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк пояснила ситуацію. Вона зауважила, що ворог не має успіхів на полі бою. І це штовхає окупантів не просто завдавати ударів, а цілитися по замінованій ними ж території.

Таким чином ворог приводить у дію "сюрпризи", які залишив по собі, коли втікав з правого берега. Гуменюк підкреслила, що загарбники б'ють по сільськогосподарських угіддях, відкритих поверхнях, підприємствах, де вони базувалися під час окупації. Вони б'ють туди, де передбачається максимальна детонація та шкода.