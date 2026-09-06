Понад 100 БпЛА летіло на Україну: як відпрацювала ППО та скільки влучань сталося

У ніч на 6 вересня українські військові відбивали повітряний напад окупантів. Протиповітряна оборона знешкодила ударні та імітаційні безпілотники різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

З 18:00 5 вересня російські війська випустили по території України загалом 108 ударних дронів типу "Шахед", зокрема реактивних, безпілотників "Гербера", дронів-імітаторів "Пародія", а також апаратів S8000 "Бандероль". Запуски здійснювали з кількох напрямків, зокрема з російських міст Міллерово, Орел і Курськ, а також із тимчасово окупованих територій Донецька та кримського Гвардійського.

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, сили безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Оборонці неба збили та подавили 88 повітряних цілей. Протиповітряна оборона знешкодила 82 ударні та імітаційні безпілотники різних типів, а також 6 апаратів S8000 "Бандероль".

Станом на 09:30 зафіксовано влучання засобів ураження на 11 локаціях, а падіння уламків збитих цілей спричинило наслідки ще на 7 ділянках. Повітряна атака ворога триває, в українському небі досі перебувають БпЛА, тож громадян закликають дотримуватися правил безпеки.



Як відпрацювала ППО у ніч на 6 вересня / Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, у ніч проти 6 вересня російські війська атакували прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області. Через удар автомобільний пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупиняв роботу, однак згодом його відновили. Наразі пропуск людей і транспорту через КПП здійснюється у штатному режимі.

Увечері 5 вересня окупанти масовано атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок ударів були пошкоджені житлові будинки, нежитлове та адміністративне приміщення, на кількох локаціях виникли пожежі. За попередніми даними, постраждали шестеро людей, їм надали необхідну медичну допомогу.