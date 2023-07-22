Росія вночі знову запускала "Шахедами": на Кіровоградщині розповіли деталі атаки

Російські окупанти вночі 22 липня атакували Україну. Росіяни намагалися завдати удару дронами-камікадзе типу "Шахед".

Через атаку окупантів у Кіровоградській області вночі працювала ППО. За попередньо інформацією, унаслідок атаки Росії обійшлося без загиблих і травмованих.

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Уночі сили ППО збили 5 "Шахедів"

Також у Кіровоградській ОВА повідомили, що внаслідок атаки Росії немає руйнувань цивільних будівель.

Зазначимо, що нічна повітряна тривога у Кіровоградській області тривала близько двох годин. Тривога була оголошена о 01:52 і тривала до 03:46.

Представниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомили, що вночі Сили оборони збили 3 "Шахеди", які були спрямовані через Миколаївщину в центр України.

Гуменюк підтвердила, що українські захисники знищили ворожі цілі над Миколаївською та Кіровоградською областями. Ще 2 ворожих безпілотники були збиті над Дніпропетровщиною.

Начальник Криворізької МВА Олександр Вілкул повідомив, що окупанти вночі атакували Дніпропетровську область безпілотником, але силами ПвК "Схід" цей БпЛА було знищено.

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що вночі російські окупанти атакували з південно-східного напрямку п'ятьма ударними дронами Shahed-136/131.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил усі 5 дронів-камікадзе знищено.

Чому росіяни атакували невеликою групою "Шахедів"

Нічна атака "Шахедів" відрізнялася від попередніх кількістю запущених дронів-камікадзе. Гуменюк пояснила, що невелика хвиля "Шахедів" була більше спрямована на розвідування реагування Сил ППО.

Представниця ОК "Південь" додала, що вночі на Півдні оборонці неба також збили 2 ворожих розвідувальних безпілотники. За словами Гуменюк, ворог намагається збирати інформацію, зокрема й про припортову інфраструктуру.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби противник завдав 16 ракетних, понад 20 авіаційних ударів та здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.