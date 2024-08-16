Нічна атака дронами-камікадзе, вибухи у Криму: хронологія 905 дня війни

Триває 905 день війни Росії проти України. Ворог продовжує тероризувати мирні українські міста та наступати на фронті, втім, ЗСУ дають гідну відсіч.

Про нічну атаку дронами-камікадзе, потужні вибухи в окупованому Криму та інші важливі події війни, дипломатичні перемоги, втрати противника читайте у матеріалі 24 Каналу.

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