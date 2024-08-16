Нічна атака дронами-камікадзе, вибухи у Криму: хронологія 905 дня війни
Триває 905 день війни Росії проти України. Ворог продовжує тероризувати мирні українські міста та наступати на фронті, втім, ЗСУ дають гідну відсіч.
Про нічну атаку дронами-камікадзе, потужні вибухи в окупованому Криму та інші важливі події війни, дипломатичні перемоги, втрати противника читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Тимчасово окупований Росією Крим уночі 16 серпня зазнав повітряної атаки. Про це свідчать численні повідомлення місцевих спільнот та російської так званої "влади". Гучно було в Севастополі, Сімферополі, Феодосії, Керчі та в інших локаціях. Найяскравіше було в районі паромної переправи біля Кримського мосту. В окупаціній владі заявляли, що "відбивають наліт українських безпілотників". Об 00:15 в Київській ОВА повідомили про рух ударних БпЛА в напрямку міста. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку, Інформацію про вибухи у столиці та роботу ППО також об 00:19 підтвердив міський голова Києва Віталій Кличко. Вранці у КВМА розповіли, що попередньо минулося без руйнувань та постраждалих.
Уночі Крим рясно вкрила "бавовна"
У Києві вночі лунали вибухи
– зазначили у повідомленні.
Тимчасово окупований Росією Крим уночі 16 серпня зазнав повітряної атаки. Про це свідчать численні повідомлення місцевих спільнот та російської так званої "влади".
Гучно було в Севастополі, Сімферополі, Феодосії, Керчі та в інших локаціях. Найяскравіше було в районі паромної переправи біля Кримського мосту.
В окупаціній владі заявляли, що "відбивають наліт українських безпілотників".
Об 00:15 в Київській ОВА повідомили про рух ударних БпЛА в напрямку міста.
Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
Інформацію про вибухи у столиці та роботу ППО також об 00:19 підтвердив міський голова Києва Віталій Кличко.
Вранці у КВМА розповіли, що попередньо минулося без руйнувань та постраждалих.