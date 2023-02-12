Одне і те саме вже три дні поспіль, – Ігнат про вечірню атаку дронами на Півдні та Сході
Увечері 12 лютого росіян знову атакували українські міста дронами. У Повітряних силах прокоментували дії загарбників.
Речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував чергові дії терористів. Про це пише 24 Канал.
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Які безпілотники випустили росіяни
Тут нічого дивного не відбувається, вже третій день підряд таке. Мусимо звикати до того, що можуть бути такі ситуації. Буде працювати протиповітряна оборона,
– наголосив Ігнат.
Ігнат пригадав, що ввечері 11 лютого, повітряне командування "Схід" збили над Дніпропетровською областю 4 безпілотники: 3 "Шахіди" та 1 "Орлан-10".
За словами представника Повітряних сил, росіяни дещо змінили тактику. Зокрема, це стосується часу. Він зауважив, що раніше загарбники випускали свої цілі після 23:00, а сама ж атака тривала орієнтовно до 03:00.
Зараз же окупанти запускають дрони у вечірній час, зазначає Ігнат. Він уточнив, що місце запуску не міняється – це східне узбережжя Азовського моря.
Чому росіяни змінили час атак
Ігнат пояснив, чому ж росіяни змінили свою тактику.
Можливо, так росіяни досліджують роботу ППО. Дрони-розвідники можуть випускати, аби дослідити наслідки попередніх ударів. Крім того, не забуваймо, що прифронтова зона – це завжди зона ураження,
– заявив Ігнат.
Що відомо про ворожу атаку
- Увечері 12 лютого в Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. Згодом пролунали вибухи.
- Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що окупанти знову запустили дрони. Також посадовець підтвердив роботу ППО.
- Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім спершу попередив про 2 дрони на Півдні, а згодом відзначив, що більше безпілотників окупанти випустили на Схід, тож посадовець закликав мешканців цих регіонів бути обережними.
- Відбій тривоги оголосили о 21:03.