У Житомирі після нічних ударів "Шахідами" немає світла та води у більшості будинків

Російські окупанти у ніч проти 9 березня атакували Україну ракетами. У хід пішли й іранські дрони. Внаслідок цього у Житомирі немає світла та води у більшості будинків.

Як розповів мер Житомира Сергій Сухомлин, ворог атакував місто за допомогою іранських безпілотників.

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Відомо, що ворог завдав удар по Житомиру "Шахідами", поціливши у підстанцію. Внаслідок цього місто лишилося без світла і води.

У Житомирі відсутня вода та електроенергія у деяких будинках.Ситуація складна, але, попередньо, постраждалих немає,

– сказав мер міста.

Додамо, що російські військові завдали ракетного удару по Україні. Відомо, що прильоти по енергооб'єктах зафіксували у близько 10 областях нашої держави. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зауважила, що окупанти передбачувано атакували об'єкти енергетичної інфраструктури.

За її словами, ворог робив усе для того, щоб присипляти нашу пильність. До прикладу, окупанти намагалися, завівши усі ракетоносії у пункти базування, вдати, що нічого не відбувається.

Протягом ночі 9 березня ворог здійснив 81 пуск ракет, з них 20 пусків крилатих ракет морського базування "Калібр" і 6 пусків Х-47 "Кинджал".