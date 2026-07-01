Ворог запускає на Україну "Шахеди", тривога дісталася до Києва: де є загроза атаки
Російські війська продовжують тероризувати Україну, запускаючи безпілотники. Через це для низки регіонів оголосили повітряну тривогу.
Ситуацію в українському небі моніторять Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал зібрав найважливішу інформацію про загрозу ворожих ударів.
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Що відомо про атаку?
Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою й перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
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Реактивні БпЛА в Бориспільському районі, курсом на Київ.
Тривога у Києві.
БпЛА курсом на Кременчук зі сходу.
Відбій тривоги у Києві.
Тривога у Києві.
БпЛА в районі Переяслава у напрямку Києва.
Ударні БпЛА на Харків з півдня та заходу.
Ударні БпЛА на Кривий Ріг з півдня.
БпЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину західним курсом.
БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київщину.
БпЛА на Полтавщині курсом на Полтаву з півночі та Кременчук зі сходу.