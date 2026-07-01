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24 Канал Новини України Ворог запускає на Україну "Шахеди", тривога дісталася до Києва: де є загроза атаки
1 липня, 19:54
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Ворог запускає на Україну "Шахеди", тривога дісталася до Києва: де є загроза атаки

Тетяна Бабич

Російські війська продовжують тероризувати Україну, запускаючи безпілотники. Через це для низки регіонів оголосили повітряну тривогу.

Ситуацію в українському небі моніторять Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал зібрав найважливішу інформацію про загрозу ворожих ударів.

Дивіться також Росія масовано атакувала Харків КАБами: загинув 15-річний хлопець, 32 людини поранені 

Що відомо про атаку?

Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою й перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. 

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Відслідковуйте рух дронів за допомогою карти

 

19:54, 01 липня

Реактивні БпЛА в Бориспільському районі, курсом на Київ.

19:53, 01 липня

Тривога у Києві.

19:47, 01 липня

БпЛА курсом на Кременчук зі сходу.

19:44, 01 липня

Відбій тривоги у Києві.

19:41, 01 липня

Тривога у Києві.

19:35, 01 липня

БпЛА в районі Переяслава у напрямку Києва.

19:32, 01 липня

Ударні БпЛА на Харків з півдня та заходу.

19:30, 01 липня

Ударні БпЛА на Кривий Ріг з півдня.

19:27, 01 липня

БпЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину західним курсом.

БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київщину.

БпЛА на Полтавщині курсом на Полтаву з півночі та Кременчук зі сходу.

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