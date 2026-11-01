Вночі росіяни запустили по Україні понад 400 ударних БпЛА: як відпрацювала ППО

У ніч проти 1 листопада Росія здійснила масовану атаку безпілотниками по Україні. Серед запущених ворогом дронів була 64 реактивних "Шахеди".

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Скільки дронів збила ППО 1 листопада?

Загалом російські війська запустили по Україні 433 ударні безпілотники типу Shahed, "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія". Серед них було 64 реактивні БпЛА.

Ворожі дрони летіли з напрямків Орла, Курська, Шаталового, Брянська та Міллерового в Росії, а також з тимчасово окупованого Донецька.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 07:30 українська протиповітряна оборона збила або подавила 371 ворожий безпілотник, зокрема 47 реактивних.

Результати роботи ППО у ніч на 1 листопада / Фото Повітряні сили ЗСУ

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 16 локаціях. Ще на 14 локаціях впали уламки збитих дронів.

У Повітряних силах наголосили, що понад 40 ударних безпілотників досі перебувають у повітрі. Бойова робота триває, тому дані можуть оновлюватися.

Нагадаємо, протягом дня 31 жовтня загарбники випустили по українських містах 168 безпілотників, тоді оборонці неба знешкодили 122 дрони.