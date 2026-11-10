Росія запустила по Україні понад 150 цілей протягом дня: скільки дронів збила ППО

Російські війська протягом дня 10 листопада випустили по Україні різні типи дронів та керовані авіаційні ракети Х-59/69. Сили протиповітряної оборони знешкодили більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Деталі відбиття атаки

Повітряний напад тривав із 06:30 до 19:00. Противник випустив дві ракети з акваторії Чорного моря. Також він застосував ударні БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів разом із моделями S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

За даними військових, по Україні летіло 155 БпЛА, дві керовані авіаційні ракети та певна кількість S8000 "Бандероль"/"Дань-Т". Серед загальної кількості безпілотників 97 одиниць становили реактивні.

Захисникам вдалося ліквідувати 124 ворожі дрони, з яких 73 – реактивні. Крім того, українські підрозділи збили та придушили 14 апаратів "Бандероль"/"Дань-Т".

Станом на вечір у повітряному просторі залишалося ще кілька ворожих безпілотників, тому бойова робота з їхнього знешкодження продовжувалася.

Військові вкотре закликали жителів оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги та не нехтувати власною безпекою.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада Росія вже завдавала комбінованого удару. Тоді загарбники випустили балістичну ракету "Іскандер-М" та 162 ударні дрони, з яких оборонці знешкодили 135 безпілотників.