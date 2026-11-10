Росія била балістикою та десятками БпЛА: скільки цілей знешкодила ППО

У ніч на 10 листопада Росія випустила по Україні балістичну ракету "Іскандер-М" та 162 ударні дрони. Сили протиповітряної оборони збили та подавили більшість ворожих безпілотників.

Повітряний напад тривав із 18:00 9 листопада. Пуск балістики загарбники здійснили з району Міллерово в Росії. Як повідомили у телеграм-каналі Повітряні сили ЗСУ, станом на ранок бойова робота продовжується, оскільки в небі ще залишається декілька ворожих безпілотників.

Як відпрацювала ППО

Для чергового удару окупанти застосували ударні БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія". Із загальної кількості запущених безпілотників 96 апаратів мали реактивні двигуни.

Російські цілі заходили в повітряний простір України одразу з кількох напрямків: російських міст Брянськ, Орел, Шаталово та Міллерово, а також з району Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

Відбивали масований напад зенітні ракетні війська, авіація, мобільні вогневі групи, а також підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.

Оборонцям неба вдалося збити та подавити 135 дронів, серед яких 70 були реактивними. Водночас зафіксовано влучання на 19 локаціях, а уламки збитих цілей упали ще на 9 локаціях.

Напередодні, у ніч проти 9 листопада, російські війська запустили 317 дронів різних модифікацій, з яких підрозділи ППО знешкодили 276 цілей.