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24 Канал Новини України В українському небі ударні дрони: де найнебезпечніше
10 листопада, 21:23
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В українському небі ударні дрони: де найнебезпечніше

Тетяна Бабич

Російська армія запустила на Україну нові групи ударних безпілотників. Через загрозу обстрілу подекуди оголошено повітряну тривогу.

24 Канал із посиланням на Повітряні сили та моніторингові спільноти стежить за ситуацією та пише про рух російських БпЛА.

Що відомо про атаку?

Закликаємо вас подбати про власну безпеку й перебувати в укриттях у разі оголошення небезпеки для вашого регіону.

Де тривога: дивіться на карті

 

21:51, 10 листопада

Реактивні БпЛА у напрямку Кропивницького зі сходу.

21:46, 10 листопада

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

21:45, 10 листопада

Ударні БпЛА на Павлоград зі сходу.

21:39, 10 листопада

Групи ударних БпЛА на Херсонщині північним курсом у напрямку Кривого Рогу.

21:25, 10 листопада

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжя.

21:23, 10 листопада

Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська.

21:17, 10 листопада

Реактивний БпЛА з Брянської області на північ Чернігівщини.

21:04, 10 листопада

Реактивні БпЛА з Чернігівщини на північ Київщини у західному напрямку.

20:54, 10 листопада

Реактивний БпЛА курсом на Рівне з півночі.

20:49, 10 листопада

Реактивний БпЛА курсом на Житомир з півночі.

20:46, 10 листопада

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

20:40, 10 листопада

КАБи на Запорізьку область, курс на південь Дніпропетровщини.

20:25, 10 листопада

Реактивний БпЛА на півночі Київщини, курс на захід.

20:18, 10 листопада

Реактивні БпЛА на заході та півдні від Чернігова, на південно-західний напрямок.

КАБи на Харківщину з півночі.

20:12, 10 листопада

Реактивний БпЛА на Житомир з півночі.

20:09, 10 листопада

Реактивні БпЛА на Черняхів та Чоповичі на Житомирщині.

19:58, 10 листопада

Реактивні БпЛА на Іванків на Київщині зі сходу.

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