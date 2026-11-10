В українському небі ударні дрони: де найнебезпечніше

Російська армія запустила на Україну нові групи ударних безпілотників. Через загрозу обстрілу подекуди оголошено повітряну тривогу.

24 Канал із посиланням на Повітряні сили та моніторингові спільноти стежить за ситуацією та пише про рух російських БпЛА.

Що відомо про атаку?

Закликаємо вас подбати про власну безпеку й перебувати в укриттях у разі оголошення небезпеки для вашого регіону.

Де тривога: дивіться на карті