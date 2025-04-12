У Києві уламки дрона впали на спортивний майданчик, у передмісті – зруйнований будинок
- У Києві уламки дронів спричинили пожежі в складських будівлях та пошкодили спортивний майданчик; троє людей постраждали.
- У передмісті Києва зруйновано приватний будинок, пошкоджено 9 будинків та господарські споруди; в області без постраждалих серед населення.
- Сили ППО збили 56 з 88 російських дронів, ще 24 імітатори не досягли цілей.
В ніч на 12 квітня ворожі "Шахеди" знову атакували Київ та область. У регіоні фіксують пошкодження.
Зокрема, уламки російських дронів впали на спортивний майданчик, повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА.
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Які наслідки атаки на Київ
Так, у Святошинському районі Києва внаслідок атаки спалахнула пожежа на площі 1500 квадратних метрів в складській будівлі. Окрім цього, на іншій локації фіксували ще два загоряння у 2-х складських будівлях на площі 1000 та 150 квадратних метрів з частковою руйнацією, на території промислового підприємства.
Також уламки збитого дрона впали на спортивний майданчик та сусідні будівлі. Пошкоджено скління вікон, фасад однієї з будівель. Без інформації про займання.
За даними медиків, у результаті ворожої атаки цієї ночі, в Святошинському районі столиці троє постраждалих. Одного госпіталізували, двом медики надали допомогу на місці,
– заявив мер Кличко.
У Дарницькому районі на території, суміжній з передмістям Києва, зруйновано приватний будинок. Постраждало два чоловіки, однак загрози їх життю немає.
Яка ситуація в Київській області після атаки
Голова Київської ОВА Микола Калашник розповів, що у регіоні працювали сили ППО, є збиті дрони. Обійшлося без постраждалих серед населення, влучань у критичні об'єкти недопущено, однак зафіксовано пошкодження приватних будинків.
Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі пошкоджено 9 приватних будинків, господарські споруди та два автомобілі. В будівлях вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі. Один з будинків частково зруйнований,
– повідомив Калашник.
Зруйнований будинок на Київщині / фото Київської ОВА
У Бучанському районі пошкоджені складські приміщення. Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.
Зауважимо, що цієї ночі Повітряні сили збили 56 з 88 російських дронів. Ще 24 безпілотники-імітатори не досягли цілей.