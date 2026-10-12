Ворог запустив нові партії дронів на Україну: де зараз найбільш небезпечно

Російські війська атакують Україну ударними дронами. Подекуди через загрозу атаки оголошено повітряну тривогу.

Закликаємо вас реагувати на сигнали про загрози та перебувати в укриттях. 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти пише про рух російських цілей.

Що відомо про атаку?

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Де зараз оголошена тривога: дивіться на карті