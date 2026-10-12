Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Ворог запустив нові партії дронів на Україну: де зараз найбільш небезпечно
12 жовтня, 20:33
5

Ворог запустив нові партії дронів на Україну: де зараз найбільш небезпечно

Тетяна Бабич

Російські війська атакують Україну ударними дронами. Подекуди через загрозу атаки оголошено повітряну тривогу.

Закликаємо вас реагувати на сигнали про загрози та перебувати в укриттях. 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти пише про рух російських цілей.

Що відомо про атаку?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, наслідки російських обстрілів, а також про головні новини України та світу ви можете дізнаватися в телеграм-каналі 24 Каналу.

Де зараз оголошена тривога: дивіться на карті

 
20:33, 12 жовтня

Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини вздовж кордону з Білоруссю у напрямку Київщини.

20:31, 12 жовтня

Реактивні БпЛА з півночі Чернігівщини на північ Київщини.

20:30, 12 жовтня

Кіровоградщина: реактивні БпЛА повз Велику Виску у північно-західному та південно-східному напрямках.

20:28, 12 жовтня

Вінниччина: реактивні БпЛА на Хмільник зі сходу та на Погребище з південного сходу.

20:27, 12 жовтня

Реактивний БпЛА повз Городок на Хмельниччині у північно-західному напрямку.

20:21, 12 жовтня

БпЛА на Суми з півночі.

20:20, 12 жовтня

Реактивний БпЛА з Вінниччини курсом на Хмельниччину (Нова Ушиця).

20:16, 12 жовтня

БпЛА на Харків з півночі.

20:15, 12 жовтня

Реактивний БпЛА курсом на Миколаїв.

20:14, 12 жовтня

Вінниччина: реактивні БпЛА курсом на Липовець, Березівку.

20:08, 12 жовтня

Черкащина: реактивний БпЛА курсом на Жашків.

20:07, 12 жовтня

Нові реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Славутич.

20:06, 12 жовтня

Реактивний БпЛА в напрямку Кропивницького.

20:05, 12 жовтня

Черкащина: реактивний БпЛА курсом на Монастирище.

Пов'язані теми:

Атака дронами-камікадзе
Війна Росії з Україною
Війна Дрони Повітряні сили ЗСУ