Ворог запустив нові партії дронів на Україну: де зараз найбільш небезпечно
Російські війська атакують Україну ударними дронами. Подекуди через загрозу атаки оголошено повітряну тривогу.
Закликаємо вас реагувати на сигнали про загрози та перебувати в укриттях. 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти пише про рух російських цілей.
Що відомо про атаку?
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Де зараз оголошена тривога: дивіться на карті
Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини вздовж кордону з Білоруссю у напрямку Київщини.
Реактивні БпЛА з півночі Чернігівщини на північ Київщини.
Кіровоградщина: реактивні БпЛА повз Велику Виску у північно-західному та південно-східному напрямках.
Вінниччина: реактивні БпЛА на Хмільник зі сходу та на Погребище з південного сходу.
Реактивний БпЛА повз Городок на Хмельниччині у північно-західному напрямку.
БпЛА на Суми з півночі.
Реактивний БпЛА з Вінниччини курсом на Хмельниччину (Нова Ушиця).
БпЛА на Харків з півночі.
Реактивний БпЛА курсом на Миколаїв.
Вінниччина: реактивні БпЛА курсом на Липовець, Березівку.
Черкащина: реактивний БпЛА курсом на Жашків.
Нові реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Славутич.
Реактивний БпЛА в напрямку Кропивницького.
Черкащина: реактивний БпЛА курсом на Монастирище.