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24 Канал Новини України Ворог націлився на українські міста: куди летять російські "Шахеди"
13 жовтня, 21:13
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Ворог націлився на українські міста: куди летять російські "Шахеди"

Тетяна Бабич

Армія країни-агресорки знову запустила на Україну ударні дрони з різних напрямків. Так, подекуди оголошено повітряну тривогу.

24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ пише про рух ворожих БпЛА в українському небі.

Що відомо про атаку?

Насамперед закликаємо вас не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.

Куди летять "Шахеди": дивіться карту

 

21:57, 13 жовтня

Реактивний БпЛА на Житомирщині, курс Бердичів.

21:56, 13 жовтня

Реактивний БпЛА з Одещини курсом на Вінничину (Піщанку).

21:52, 13 жовтня

Луцьк: реактивний БпЛА в напрямку міста.

21:51, 13 жовтня

Хмельницький: реактивний БпЛА в напрямку міста.

21:50, 13 жовтня

Реактивний БпЛА на Житомирщині, курс Коростишів.

21:48, 13 жовтня

Реактивний БпЛА з Рівненщини на Волинь (напрямок Луцьк).

21:46, 13 жовтня

Реактивний БпЛА на Чернігівщині, курс на Козелець.

21:45, 13 жовтня

Реактивні БпЛА з Вінниччини в напрямку Хмельниччини (н.п.Деражня).

21:44, 13 жовтня

Реактивний БпЛА з Хмельниччини на Рівненщину ( курсом на Дубно).

21:36, 13 жовтня

Реактивний БпЛА на Вінниччині, курс Жмеринка.

21:29, 13 жовтня

Реактивний БпЛА на Вінниччині, курс Немирів/Вороновиця.

21:29, 13 жовтня

Хмельницький: реактивний БпЛА в напрямку міста.

21:25, 13 жовтня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.

21:24, 13 жовтня

Реактивні БпЛА з Вінниччини в напрямку Хмельниччини (н.п.Деражня).

21:21, 13 жовтня

Реактивні БпЛА на Вінниччині, курс н.п.Бар.

21:10, 13 жовтня

Реактивні БпЛА на Вінниччині, курс Крижопіль та Чечельник.

21:07, 13 жовтня

Реактивний БпЛА на Київщині курс Бровари.

21:05, 13 жовтня

Увага!

Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку! 

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

21:04, 13 жовтня

Реактивний БпЛА на Одещині курсом на Балту Вінниччина.

21:03, 13 жовтня

Реактивні БпЛА на межі Житомирщини та Рівненщини, курс Хмельниччина (Шепетівка).

20:57, 13 жовтня

Реактивний БпЛА на Одещині курсом на Балту/Подільське.

20:56, 13 жовтня

Реактивний БпЛА на Вінниччині, курс Жмеринка.

20:51, 13 жовтня

Харків: БпЛА в напрямку міста з півдня.

20:50, 13 жовтня

Реактивний БпЛА на Вінниччині, курс Немирів/Вороновиця.

20:48, 13 жовтня

Реактивні БпЛА на півночі Житомирщини, курс Рівненщина (н.п.Рокитне).

20:46, 13 жовтня

Реактивний БпЛА на Полтавщині, курс Миргород.

20:45, 13 жовтня

Одещина: реактивний БпЛА курсом на н.п.Буялик.

20:44, 13 жовтня

Реактивний БпЛА з Черкащини на Вінничину (н.п.Дашів).

20:42, 13 жовтня

Реактивні БпЛА з Чорного моря на Миколаївщину.

20:41, 13 жовтня

Дніпро: БпЛА в напрямку міста.

20:40, 13 жовтня

КАБи на Дніпропетровщині та Харківщині.

20:39, 13 жовтня

Кременчук: БпЛА в напрямку міста.

20:32, 13 жовтня

Реактивний БпЛА на Черкащині в напрямку Звенигородки.

20:29, 13 жовтня

Реактивний БпЛА на Київщині, повз Чорнобиль, курс західний.

20:27, 13 жовтня

Харків: реактивний БпЛА в напрямку міста.

20:26, 13 жовтня

Реактивний БпЛА на Дніпропетровщині, повз Павлоград курс північно західний.

20:25, 13 жовтня

Хмельницький: реактивний БпЛА в напрямку міста з півдня.

20:24, 13 жовтня

Реактивний БпЛА на Рівненщині, курс н.п.Костопіль, Рівне.

20:17, 13 жовтня

Реактивний БпЛА з Вінниччини курсом на Хмельниччину.

20:13, 13 жовтня

Реактивний БпЛА на півночі Житомирщини, курс Рівненщина.

20:07, 13 жовтня

Реактивний БпЛА на Полтавщині курс на Пирятин.

20:04, 13 жовтня

КАБи на Донеччину.

20:02, 13 жовтня

Увага!

Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку! 
Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

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