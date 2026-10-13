Ворог націлився на українські міста: куди летять російські "Шахеди"

Армія країни-агресорки знову запустила на Україну ударні дрони з різних напрямків. Так, подекуди оголошено повітряну тривогу.

24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ пише про рух ворожих БпЛА в українському небі.

Що відомо про атаку?

Насамперед закликаємо вас не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.

Куди летять "Шахеди": дивіться карту