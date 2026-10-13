Ворог націлився на українські міста: куди летять російські "Шахеди"
Армія країни-агресорки знову запустила на Україну ударні дрони з різних напрямків. Так, подекуди оголошено повітряну тривогу.
24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ пише про рух ворожих БпЛА в українському небі.
Що відомо про атаку?
Насамперед закликаємо вас не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.
Куди летять "Шахеди": дивіться карту
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Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!
Реактивний БпЛА на Житомирщині, курс Бердичів.
Реактивний БпЛА з Одещини курсом на Вінничину (Піщанку).
Луцьк: реактивний БпЛА в напрямку міста.
Хмельницький: реактивний БпЛА в напрямку міста.
Реактивний БпЛА на Житомирщині, курс Коростишів.
Реактивний БпЛА з Рівненщини на Волинь (напрямок Луцьк).
Реактивний БпЛА на Чернігівщині, курс на Козелець.
Реактивні БпЛА з Вінниччини в напрямку Хмельниччини (н.п.Деражня).
Реактивний БпЛА з Хмельниччини на Рівненщину ( курсом на Дубно).
Реактивний БпЛА на Вінниччині, курс Жмеринка.
Реактивний БпЛА на Вінниччині, курс Немирів/Вороновиця.
Хмельницький: реактивний БпЛА в напрямку міста.
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.
Реактивні БпЛА з Вінниччини в напрямку Хмельниччини (н.п.Деражня).
Реактивні БпЛА на Вінниччині, курс н.п.Бар.
Реактивні БпЛА на Вінниччині, курс Крижопіль та Чечельник.
Реактивний БпЛА на Київщині курс Бровари.
Увага!
Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку!
Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!
Реактивний БпЛА на Одещині курсом на Балту Вінниччина.
Реактивні БпЛА на межі Житомирщини та Рівненщини, курс Хмельниччина (Шепетівка).
Реактивний БпЛА на Одещині курсом на Балту/Подільське.
Реактивний БпЛА на Вінниччині, курс Жмеринка.
Харків: БпЛА в напрямку міста з півдня.
Реактивний БпЛА на Вінниччині, курс Немирів/Вороновиця.
Реактивні БпЛА на півночі Житомирщини, курс Рівненщина (н.п.Рокитне).
Реактивний БпЛА на Полтавщині, курс Миргород.
Одещина: реактивний БпЛА курсом на н.п.Буялик.
Реактивний БпЛА з Черкащини на Вінничину (н.п.Дашів).
Реактивні БпЛА з Чорного моря на Миколаївщину.
Дніпро: БпЛА в напрямку міста.
КАБи на Дніпропетровщині та Харківщині.
Кременчук: БпЛА в напрямку міста.
Реактивний БпЛА на Черкащині в напрямку Звенигородки.
Реактивний БпЛА на Київщині, повз Чорнобиль, курс західний.
Харків: реактивний БпЛА в напрямку міста.
Реактивний БпЛА на Дніпропетровщині, повз Павлоград курс північно західний.
Хмельницький: реактивний БпЛА в напрямку міста з півдня.
Реактивний БпЛА на Рівненщині, курс н.п.Костопіль, Рівне.
Реактивний БпЛА з Вінниччини курсом на Хмельниччину.
Реактивний БпЛА на півночі Житомирщини, курс Рівненщина.
Реактивний БпЛА на Полтавщині курс на Пирятин.
КАБи на Донеччину.
Увага!
Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку!