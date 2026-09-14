Росія запустила по Україні 108 дронів: скільки збила ППО

Росія вночі проти 14 вересня атакувала Україну 108 ударними безпілотниками різних типів. ППО знищила та подавила більшість з них.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Як відпрацювала ППО?

У ніч проти 14 вересня Росія атакувала Україну 108 ударними безпілотниками різних типів. Серед них були "Шахеди", зокрема реактивні, "Гербери" та дрони-імітатори "Пародія".

Ворожі БпЛА запускали з районів Орла та Курська, а також з тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 14 вересня сили ППО знищили або подавили 85 ворожих безпілотників. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях.

У Повітряних силах зазначили, що російська атака станом на ранок ще триває, а в повітряному просторі залишалися ворожі БпЛА. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

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Нагадаємо, уночі 14 вересня на Рівненщині пролунав вибух під час атаки Росії ударними безпілотниками. Перед цим Повітряні сили повідомляли про рух у напрямку області російського реактивного БпЛА, який летів із Житомирщини.

Повітряну тривогу в Рівненському та Сарненському районах оголосили близько 03:50. О 04:08 місцеві Telegram-канали повідомили про вибух, який, зокрема, чули жителі Сарн. На той момент Повітряні сили попереджали про перебування реактивного безпілотника в повітряному просторі регіону. Згодом у Рівненській області оголосили відбій повітряної тривоги.