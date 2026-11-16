Влучання дронів на 19 локаціях: у Повітряних силах підсумували нічну атаку

У ніч проти 16 листопада російські війська атакували Україну понад сотнею безпілотників різних типів. Більшість дронів сили ППО знешкодили, але не минулося без влучань.

Деталі нічної атаки на Україну розповіли у Повітряних силах.

Скільки дронів запустила Росія уночі?

У ніч проти 16 листопада Росія запустила по Україні 158 ударних БпЛА (з них 77 були реактивними) з різних типів із семи напрямків.

Станом на 08:00 сили ППО знешкодили 131 ворожий дронів, 55 із них - реактивні.

Попри успішне відбиття більшості цілей, повністю уникнути руйнувань не вдалося. Фахівці зафіксували влучання ворожих дронів на 19 різних локаціях, ще в 11 місцях впали уламки збитих безпілотників.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що за даними розвідки, Росія готує нові масовані удари по Україні, зокрема балістикою.

Також президент розкрив нову тактику ворога. За його словами, окупанти обирають один регіон України як "спеціальну мішень" і кілька днів поспіль зосереджують масовані удари по його енергомережі та підстанціях Найбільше влучань із початку вересня зафіксували на Дніпропетровщині – 131, Київщині – 125, а також на Житомирщині та Сумщині – понад 100.