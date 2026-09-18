Росія атакувала Україну 93 дронами: скільки змогла збити ППО
У ніч на 18 вересня Росія запустила по Україні 93 ударні безпілотники різних типів. Сили ППО знищили значну частину російських дронів.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Скільки цілей змогла збити ППО?
У ніч на 18 вересня Росія атакувала Україну 93 ударними безпілотниками. Повітряні сили повідомили, що серед них були 46 реактивних "Шахеди", а також "Гербери", дрони-імітатори "Пародія", "Бандероль" і "Дань-Т".
Ворожі дрони запускали з районів Орла та Міллерового в Росії, тимчасово окупованої території Донецької області, Гвардійського в Криму та акваторії Азовського моря. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 08:00, українська ППО знищила або подавила 69 ворожих БпЛА різних типів. Крім того, вдалося збити ще три "Бандероль"/"Дань-Т".
Водночас зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 13 локаціях. Ще на трьох місцях впали уламки збитих цілей. Частина ворожих дронів не досягла своїх цілей.
Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки,
– наголосили у Повітряних силах.
Нагадаємо, російські війська вночі 18 вересня масовано атакували Конотоп на Сумщині дронами. У місті пошкоджені об'єкти критичної та соціальної інфраструктури, зокрема школа, дитсадок, медичні заклади, залізниця та приватні будинки. Через пошкодження газової мережі та ліній електропередач частина Конотопа залишилася без газу й електрики. Також пошкоджено місцевий бізнес, є поранені.
Крім тогоЖ, Росія вранці атакувала Київську область ударними дронами. Унаслідок обстрілу на Фастівщині постраждала багатодітна родина: батько та троє дітей отримали травми й були госпіталізовані, а мати отримала допомогу на місці. Також через атаку зруйновано приватний будинок, ще один пошкоджено, а також понівечено автомобіль. На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби, які фіксують наслідки удару.