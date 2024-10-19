Не схожі на "Шахеди" за формою і звуком: над Києвом помітили нові ворожі дрони

Уночі 19 жовтня росіяни атакували українську столицю ударними дронами. Місцеві телеграм-канали пишуть, що БпЛА, які ворог запустив по Києву, були не схожі на "Шахедів".

Повітряна тривога, пов'язана із загрозою ударних безпілотників, тривала в Києві понад 3,5 години. У місті чули вибухи. То була робота української ППО.

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Росіяни запустили на Київ невідомі дрони

Вже вранці в КМВА розповіли, що БпЛА атакували столицю з різних напрямків. "Сили оборони знешкодили усі російські дрони, які загрожували Києву", – уточнила влада.

Тим часом місцеві телеграм-канали публікують кадри, на яких зафіксований проліт ворожих безпілотників над містом. Зазначається, що ці "мопеди" видають відмінний звук від традиційного гудіння "Шахедів". Також, пишуть пабліки, ззовні ці БпЛА не схожі на іранські дрони.

Варто дочекатися офіційної інформації, яка підтвердить чи спростує проліт "невідомих" БпЛА над столицею.

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До слова, у КМВА уточнили, що внаслідок атаки у Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку, молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки. У Дарницькому районі

уламками пошкоджено авто, фасади кількох будинків, балкони, вибиті вікна. Значних пошкоджень зазнало приміщення одного з ресторанів.