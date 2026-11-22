У ніч на 22 листопада російські війська атакували Україну 186 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 161 ворожий дрон.

Ворожий напад тривав із 18:00 21 листопада, а бойова робота на окремих ділянках продовжується й уранці. Про це повідомили у телеграмі Повітряні сили ЗСУ. Серед випущених апаратів зафіксували дрони Shahed, "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія".

Звідки ворог запускав повітряні цілі?

Окупанти запускали безпілотники одразу з багатьох напрямків: російських міст Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ, а також із захопленого Донецька та кримських полігонів Чауда й Гвардійське.

Примітно, що 72 із застосованих Shahed були оснащені реактивними двигунами.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та розрахунки безпілотних систем Сил оборони України.

Наслідки атаки

Станом на 08:00 оборонцям неба вдалося знищити або знешкодити 161 ворожу ціль, зокрема 56 реактивних дронів. Водночас повністю уникнути руйнувань не вдалося: зафіксовано влучання на 18 локаціях, а ще на 6 локаціях упали уламки збитих апаратів.



Збиті цілі / ПС

У Повітряних силах уточнили, що в повітряному просторі ще залишалися поодинокі безпілотники, тому протиповітряний бій тривав.

Напередодні, у ніч проти 21 листопада, загарбники також завдали комбінованого удару по Україні, спричинивши влучання на 19 локаціях.